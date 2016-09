Hamburg, September 2016 – 300 verschiedene Arten der Aloe-Pflanze gibt es weltweit, zwei davon haben nachweislich eine heilende Wirkung – die auf Gran Canaria wachsende Aloe Vera ist eine davon. Die kanarische Insel begeistert Entspannungs- und Wellness-Suchende mit einem ganzjährig angenehmen Klima, wunderschöner Natur sowie mit vielen exklusiven Hotels und Serviceleistungen, die im Bereich Wellness immer wieder neue Maßstäbe setzen – die Aloe Vera spielt hierbei oftmals eine tragende Rolle.



Den klimatischen Bedingungen ist es zu verdanken, dass die Aloe Vera auf Gran Canaria so hervorragend gedeiht, dass sie von vielen Experten als die reinste der Welt geschätzt wird. Die Heilpflanze findet in den Gesundheits- und Wellnesszentren vielfältig bei therapeutischen Behandlungen Anwendung. Viele Gran Canaria-Urlauber lassen sich diese fünf wesentlichen Eigenschaften der Aloe Vera zugutekommen:



1. Aloe Vera hat einen positiven Einfluss bei der Stressbewältigung, sie hilft Körper und Geist in Balance zu bringen.

2. Die Pflanze wirkt als Nahrungsmittel entgiftend und verdauungsfördernd.

3. Aloe Vera fördert mit ihren Enzymen ein gesundes Haarwachstum.

4. Die hohe Anzahl an Antioxidantien steigert das Wohlbefinden.

5. Aloe Vera spendet der Haut Feuchtigkeit, wirkt antibakteriell und entzündungshemmend.



Und wo kann man sich nun mit den natürlichen Heilkräften der Natur verwöhnen lassen? Auf der Website www.grancanariawellness.com finden Interessierte wohltuende Empfehlungen. Das 5-Sterne-Hotel Sheraton Gran Canaria Salobre Golf Resort beispielsweise bietet das Ritual Aloe, eine 70-minütige Aloe Spa Behandlung bestehend aus einem Körperpeeling mit getrockneter Aloe Vera und vulkanischen Steinen der Kanaren, einer entspannenden Ganzkörpermassage mit purem Aloe Vera und einem erfrischenden Orangensaft mit Aloe Vera ab 99 Euro. Im Gloria Palace Royal Hotel & Spa verwöhnen die Wellness-Experten ihre Gäste unter anderem mit einem Aloe Vera Peeling. In der 25-minütigen Behandlung für 30 Euro wird die Haut entgiftet, ihre Geschmeidigkeit verbessert und abgestorbene Hautzellen werden sanft entfernt. Viele weitere Spa-, Wellness- und Health-Treatments in exklusiven Hotels und Gesundheitszentren auf der Kanareninsel finden sich auf der Website www.grancanariawellness.com.