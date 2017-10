Zunächst sorgte Zachi Noy um Furore mit seinem Pinkel-Gate. Doch die Ekel-Aktion hat sich für den Schauspieler anscheinend mehr als gelohnt.



Zachi Noys Pinkel-Aufreger im „Promi Big Brother” - Haus löst eine Mediensensation aus .

Zachi Noy hat in zahlreichen israelischen Filmen, Serien und Musicals mitgespielt und ist in seinem Heimatland Israel eine Berühmtheit.



In Deutschland wurde es jedoch nach den Kult-Filmen „Eis am Stiel“ ruhig um den Schauspieler und der übergewichtige „Johnny“ geriet, trotz einiger Gastauftritte in diversen Shows, wie „Frauentausch“, „Applaus und raus“ oder „Supertalent“, in Vergessenheit.



Doch nun ist Zachi Noy wieder in aller Munde, und dass dank seines Malheurs, das er im „Promi Big Brother“ -Haus lieferte: Zachi Noy urinierte in die Gemeinschaftsdusche und wischte anschließend mit Sarah Knappiks Handtuch seine gelbe Flut weg. Sein Pinkel-Auftritt bescherte ihm zunächst einen heiklen Streit mit Sarah Knappig sowie jede Menge Spott und Häme, worauf er nominiert wurde und das Haus sehr früh verlassen musste. Als wäre nicht alles schon schlimm genug, zeigte Sat. 1 seine Pinkel-Panne. Da der Sender in Israel frei empfangbar sendet, löste der Faux Pau des nationalen Superstars im deutschen TV eine Mega-Sensation aus.



Aber nicht nur bei seinem Fan-Club entfachte seine Pinkel-Aktion eine ungeahnte Begeisterung, auch das Online Casino DrückGlück sah in dem neuentfachten Hype um den israelischen Schauspieler eine tolle Gelegenheit, um auf sich aufmerksam zu machen, und engagierte ihn kurzerhand für seinen neuen Werbespot. Nach „Bild“-Informationen soll Zachi für die einminütige Werbung eine fünfstellige Summe kassiert haben.



Zachi Noy kann endlich wieder gut lachen, denn neben einer satten TV-Gage in Höhe von 85.000 Euro, sahnte der Schauspieler nun auch ein Angebot des Glücksspielunternehmens ab. Seine Fans können ihn nun als Werbegesicht im neuen Videoclip sehen, ganz authentisch und eben „zachimäßig“.



Aber, dass ist noch längst nicht alles. Zachi Noy schmiedet nämlich fleißig Zukunftspläne, in denen unter anderem ein Musik-Video mit Florian Wess (37) und Nicole Mieth (27) gedreht werden soll. Direkt nach dem Rauswurf aus dem Promi-Container hat er außerdem, laut „Bild“, ein Film-Angebot eines deutschen Produzenten bekommen. Zachi Noy verriet: „Das Drehbuch liegt mir schon vor. Ich werde es jetzt prüfen“. Es soll sich dabei um eine Komödie handeln, die „im Frühling 2018 gedreht werden soll“. Darüber hinaus möchte Zachi irgendwann auch zum israelischen Theater zurück.



Die Teilnahme an der Reality-Show scheint für Zachi Noy ein Volltreffer gewesen zu sein. Bleibt nur zu hoffen, dass ihn das positive Ende der Ekel-Aktion nicht noch auf mehr unappetitliche Ideen bringt.