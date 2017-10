Playa del Ingles ist schon lange nicht nur ein beliebter Urlaubsort, sondern zieht mehr und mehr Menschen an, die Playa del Ingles als Ihr neues Zuhause wählen. Und mit Recht so. Playa del Ingles ist eine bezaubernde Stadt. Das Klima ist das ganze Jahr über gemäßigt und auch im Sommer nicht so heiß wie zum Beispiel in der Türkei.



Playa del Ingles wurde schon in den 60ern in Europa als das Reiseziel schlecht hin erkannt. Seither wurde es weiter und weiter entwickelt und gehört heute zu einem der wichtigsten Ferienorte nicht nur auf Gran Canaria, sondern in ganz Spanien. An der Küste gelegen, bietet Playa del Ingles einen 4 km langen Strand mit seiner eigenen FKK Zone. Sowohl in der Stadt als auch am Strand gibt es unzählige Restaurants, Clubs und Bars. An Unterhaltung fehlt es hier nie.



Neben der vielen Ressorts, die sich seit den 60ern hier entwickelt haben, wurde auch der private Hausbau und Verkauf erweitert. Mehr und mehr Leute finden in Playa del Ingles ein neues Zuhause oder einen zweiten Wohnort.



Neben Häusern und Villen stehen auch Bungalows, Eigentumswohnungen und Apartments zur Verfügung. Die meisten Immobilien, die Sie in Playa del Ingles finden, sind nicht weit vom Strand; die meisten Häuser und Villen haben sogar Ihr eigenes Swimming Pool. Andere Immobilienangebote finden Sie allerdings auch näher zur Stadt gelegen. Die Preise variieren je nach Größe und Lage, sind aber erschwinglich. Schauen Sie sich die Webseite an und lassen Sie sich inspirieren. Sollten Sie nicht finden wonach Sie suchen, wenden Sie sich an den Immobilienmakler. Beschreiben Sie Ihr Traumhaus und die Agentur wird ihr Bestes tun, Ihnen das Haus zu finden, dass Sie sich vorstellen. Auch die Finanzierung kann gleich Vorort arrangiert werden.



Neben seinem reichen Nachtlachleben finden Sie in Playa del Ingles jede Menge Sehenswürdigkeiten und auch die Kultur und Geschichte kommt dabei nicht zu kurz.