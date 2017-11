Das neue Buch der Autorin Saga Grünwald trägt den Titel „Andvaris Fluch“ und knüpft an den ersten Band „Der vergessene Schatz der Götter“ an. In „Andvaris Fluch“ greift Saga Grünwald den Missbrauch der germanischen Kultur durch Neonazigruppierungen auf und webt daraus eine dramatische Geschichte rund um Freundschaft und Verrat. Die Archäologin Jocasta Loomis erhält ein vielversprechendes Jobangebot von der Universität Heidelberg. Sie soll an der Ausgrabung einer gallo-römischen Festung mitarbeiten. So bricht sie ihre Zelte in Norfolk ab und konzentriert sich auf ihre neue Aufgabe. Als sie bei einem Stadtbummel durch Heidelberg ihrem Bekannten Sverre über den Weg läuft, gibt dieser vor, sie nicht zu kennen. Gemeinsam mit ihrem besten Freund Gwydion, der als Historiker ebenfalls für die Ausgrabung in Heidelberg tätig ist, versucht sie herauszufinden, weshalb sich Sverre so seltsam verhält. Schnell kommt den beiden der Verdacht, Sverre könne in eine Neonazivereinigung geraten sein, die sich auf der Suche nach dem Nibelungenschatz befindet. Um Klarheit zu erlangen, brechen sie sogar in Sverres kleines Fachwerkhäuschen ein und finden in seinem Schreibtisch die Monatszeitschrift der „Freien Kameradschaft Eichenlaub“. Beim Versuch, mit ihm zu sprechen, stoßen Jocasta und Gwydion jedoch auf eiskalte Ablehnung. Sie haben keine Ahnung, dass Sverre kurz davor steht, als vollwertiges Mitglied in die Wehrsportgruppe Schlohmeier aufgenommen zu werden. Um sich zu bewähren, muss er einen Mitarbeiter des Wormser Siegfried-Museums dazu bringen, der Wehrsportgruppe einen erst kürzlich entdeckten Sagentext zu übergeben, in dem der Anführer der Gruppe einen Hinweis auf den Fundort des Nibelungenschatzes vermutet. Als Schläge nicht helfen, erpresst Sverre den Museumsmitarbeiter, indem er ihm droht, seiner Familie etwas anzutun. Jocasta und Gwydion, die Sverre heimlich beobachten, werden Zeuge der Übergabe, die im Innenhof des Museums stattfindet. Doch bevor sie sich davonschleichen können, werden sie von einem Mitglied der Wehrsportgruppe erwischt.

Mit „Andvaris Fluch“ ist es Saga Grünwald gelungen, die Magie des Nibelungenliedes und der Edda-Sagen mit der harten Wirklichkeit im Untergrund agierender Neonazigruppierungen zu kombinieren. Diese explosive Mischung treibt die Handlung voran, die sich durch überraschende Wendungen immer weiter zuspitzt, und den Leser bis zum letzten Wort in ihren Bann zieht. Wer „Andvaris Fluch“ einmal aufgeschlagen hat, wird es nicht wieder weglegen wollen.

„Andvaris Fluch“ ist im custos verlag erschienen. Es hat 332 Seiten, kostet 13,90 Euro und ist im Buchhandel sowie beim Verlag erhältlich. ISBN 978-3-943195-19-4