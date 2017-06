Evangelisch-freikirchliche Gemeinde lädt ein zum nächsten „Mal Anders Gottesdienst“ im Kino „Reine Glückssache?“ Wie man glücklich wird



Der Volksmund behauptet: „Jeder ist seines Glückes Schmied.“ Ist es wirklich so einfach mit dem Glück?



Ergreifen Glückspilze eben das Glück und Pechvögel greifen halt daneben? Oder ist Glück nicht doch eine Glückssache, die manchen zufällig geschenkt wird und dem andere vergeblich hinterher jagen?

Kann man Glück erzwingen?



Braucht es überhaupt Glück zum Glücklichsein?



Ein Gottesdienst, aus dem Sie (hoffentlich) etliche Glücksmomente ziehen können..



Am Sonntag, 2. Juli 2017. Beginn: 11:00 Uhr.



Er findet im Modernen Theater in Weinheim, Hauptstr. 61, statt.



Zur „Kirche im Kino“ lädt die Evangelisch-freikirchliche Gemeinde Weinheim ganz herzlich ein.

Für alle Kinder wird im anderen Kinosaal ein Film zum kleinen Preis gezeigt. Im Foyer gibt es ein Bastelangebot für die 2-4 Jährigen.