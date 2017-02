Evangelisch-freikirchliche Gemeinde lädt ein zum nächsten „Mal Anders Gottesdienst“ im Kino

„Geboren um zu sterben?“



Vom Umgang mit dem Ende.



Wir planen unsere nächste Arbeitswoche. Wir überlegen, wohin wir in Urlaub fahren. Wir organisieren tagtäglich unser Leben – aber denken nicht an unser Ableben.



Den eigenen Tod hat niemand auf dem Schirm.



War es das, oder kommt noch was? Muss man sich darauf vorbereiten? Lebt es sich dann anders?



Ein Gottesdienst der sich an ein sehr persönliches Thema wagt und nach Antworten sucht.



Am Sonntag, 19. März 2017.



Er findet im Modernen Theater in Weinheim, Hauptstr. 61, statt.

Beginn: 11:00 Uhr.

Zur „Kirche im Kino“ lädt die Evangelisch-freikirchliche Gemeinde Weinheim ganz herzlich ein.

Für alle Kinder wird im anderen Kinosaal ein Film zum kleinen Preis gezeigt. Im Foyer gibt es ein Bastelangebot für die 2-4 Jährigen.