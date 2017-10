Evangelisch-freikirchliche Gemeinde lädt ein zum nächsten „Mal Anders Gottesdienst“ im Kino

„Wer glaubt, wird selig!“



Mehr als nur ein Spruch?



Hat Glaube Gründe? Kann man heute noch an Gott glauben? Oder hat der Glaube schon ausgedient?



„Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder …“, sagt Jesus. Also ist Glaube doch nur was für Naive?



Ein Gottesdienst auf Entdeckungsreise nach dem „Warum“ des Glaubens.



Am Sonntag, 22. Oktober 2017.



Er findet im Modernen Theater in Weinheim, Hauptstr. 61, statt.

Beginn: 11:00 Uhr.

Zur „Kirche im Kino“ lädt die Evangelisch-freikirchliche Gemeinde Weinheim ganz herzlich ein.

Für alle Kinder wird im anderen Kinosaal ein Film zum kleinen Preis gezeigt. Im Foyer gibt es ein Bastelangebot für die 2-4 Jährigen.