Das war lustig und spannend: In der TV-Show „BINGO!“ im NDR Fernsehen gewann am Sonntag Annelie Fehlau (74) aus Bremen souverän gegen Anja Haltermann (55) aus Lilienthal.

Zwischen Annelie und Anja liegen nur 35 km Luftlinie. Ein unglaublicher Zufall also, dass die beiden unter allen Bingo-Fans in Deutschland für die gleiche Sendung ausgelost worden waren. Beide sind seit über 18 Jahren Fans der Umweltlotterie. „Wir spielen nicht nur, weil wir auf einen Gewinn hoffen, wir spielen vor allem für die Umwelt“, erzählten die beiden sympathischen Frauen vor der Sendung.



Bereits einen Tag vor der Livesendung waren sie mit ihren Ehemännern nach Hannover angereist und verlebten einen tollen Abend im Hotel. Am Sonntag gab es dann einen Blick hinter die Kulissen des Fernsehens - und mit ein wenig Herzklopfen ging es dann in die Livesendung. „Es war schneller vorbei als wir dachten“, lachten Annelie und Anja nach der Sendung. Dann gab es noch ein Erinnerungsfoto mit den Bingo-Modeartoren Michael Thürnau und Jule Gölsdorf.