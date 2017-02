Wahrscheinlich jedem ist diese Situation bekannt: Valentinstag steht vor der Tür, doch die Geschenkideen für die Liebsten bleiben aus. Um den Tag der Liebe zu retten, wird im folgenden Textverlauf auf verschiedene Geschenkideen vorgestellt. Diese lassen sich auch im letzten Moment beschaffen. Um das richtige Geschenk auszuwählen, sollte insbesondere für den 14. Februar auf Blumen oder Geschenke von der Tankstelle verzichtet werden.



Last Minute Geschenkideen für Sie

Es gibt eine große Anzahl an Geschenkideen für Frauen. Doch zum Valentinstag sind vor alledem Geschenke mit einer persönlichen Note der absolute Renner. Dies kann beispielsweise ein Geschenk sein, welches einen emotionalen Wert vermittelt. Hierzu sollte überlegt werden, welche Äußerungen oder Wünsche der Partner in der letzten Zeit von sich gegeben hat. So kann dies beispielsweise ein bestimmtes Gericht sein oder die langersehnte Tasche. Besondere Vorsicht ist bei Haushaltsgeräten geboten, hierbei reagieren viele Frauen allergisch. Im Idealfall sollte ein Geschenk das Gefühl übermitteln, dass auf die Wünsche der Frau eingegangen wird. Denn nur so können Emotionen mit Geschenke zum Valentinstag geweckt werden. Die folgenden Geschenkideen für Frauen können hierbei als Inspirationen angesehen werden:

- Kurztrip in eine Stadt

- Gutschein für ein Wellness-und Spa Wochenende, alternativ: Spa Zuhause mit Kerzen und Massage

- Schmuck

- Parfüm und eine persönliche Karte

- Ausführen ins Restaurant

- Uhr

- Handtasche

- Lieblingsblumen







Geschenkideen für Ihn

Um das richtige Geschenk für einen Mann zu finden, sollte sich im Idealfall an den Interessen orientiert werden. So kann beispielsweise für sportliche Männer neue Kleidung für das Training gekauft werden. Oftmals freuen sich Männer über Geschenke die sie wirklich gebrauchen können. Hierbei sollten kitschige Geschenke in der Regel vermieden werden. Selbstverständlich sind auch Aufmerksamkeiten wie Parfüm angebracht. Im folgendem wird eine Liste mit Last Minute Geschenken für Männer aufgeführt:



- Bademantel

- Buch

- Gutscheinbuch

- Pulsuhr für Sportler

- Uhr

- Gutscheine für Ausflüge, Fußballtickets, usw.



Geschenkideen von Herzen - DIY Geschenke

Doch zum Valentinstag muss es nicht immer etwas Gekauftes sein, um den Partner glücklich zu machen. Solche Do-It-Yourself Geschenke liegen derzeit absolut im Trend. Ob eine selbst gebastelte Karte oder ein romantisches Essen Zuhause, der Kreativität sind keine Grenzen vorgegeben. So kann beispielsweise auch selbst gebackenes romantisch verziert werden, anstatt gekaufte Pralinen zu verschenken. Inspirationen hierfür können im Internet gefunden werden, besonders geeignet sind diverse Social Media Seiten.