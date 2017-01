Beziehungen sind stets eine Herausforderung und gelingen nie von selbst. Aktivität, Geduld, Respekt und Phantasie sind wichtige Begleiter für jeden Moment und können dafür sorgen, dass es nicht langweilig und stets herausfordernd bleibt. Dennoch kommt es immer wieder zu Trennungen, die für viele Menschen eine schmerzliche Erfahrung ist, wenn Gefühle auf diese Weise nicht erwidert werden können. Daher ist es unerlässlich, auch hier die Mechanismen zu verstehen, sich angemessen einer Situation zu stellen und zu wissen was man von einer Beziehung erwartet. Ist die Trennung erst einmal vollzogen, muss das kein Untergang sein. Viele machen oft den Fehler, mit Vorwürfen, Anschuldigungen und Anhänglichkeit etwas beim Ex Partner bewirken zu wollen.



Rückzug hat besseren Effekt



Wenn eine Trennung vollzogen wurde, dann ist es immer sinnvoll diese erst einmal zu akzeptieren. Dies schafft erst einmal Ruhe und signalisiert, dass der Wunsch des Ex Partners nicht ignoriert, sondern respektiert wird. Es ist wichtig, sich für sich selbst Zeit zu nehmen und gleichzeitig immer eine Strategie auszuarbeiten, mit der die Wahrscheinlichkeit größer ist, beim Ex zu punkten. Viele Faktoren spielen heutzutage eine tragende Rolle, die Attraktivität erzeugen und dem Ex vermitteln, dass dieser doch tatsächlich mit der Trennung falsch lag. Dies kann man nicht erzwingen, aber immer unterstützen. Damit man nichts falsch macht, ist es sinnvoll, sich mit gutem Wissen auszustatten. Ebook Berater sowie Plattformen zum Thema sind hier immer eine gute Adresse.