Passend zur Sommerzeit ist die 6. Single aus dem Album ALLES ATMET LIEBE erschienen.



Wenn der Alltag Fernweh hat, dann wünscht er sich »Sommerfeeling«, ein Schlager voller Leichtigkeit, in dem textlich und musikalisch einfach nur die Sonne scheint.

Dabei brauchen wir in diesem Jahr gar nicht in ferne Sommerländer fliegen. Wir haben das Sommerfeeling vor der Tür mit Sonne satt und jetzt auch mit einem musikalischen Sommergefühl.



Quelle: makaY Records





Der Titel „Sommerfeeling“ aus dem aktuellen Album „Alles atmet Liebe“ kann u. a. bei Amazon heruntergeladen werden. http://amzn.to/2sGD8wI









Infos zu dem Album ALLES ATMET LIEBE:

„Im Licht der Liebe spiegelt sich die Welt“, verkündet Mara Kayser auf ihrer neuen CD, auf der die erfolgreiche Schlagersängerin die ganze Bandbreite der modernen Pop-Musik nutzt und wieder eine imposante Weiterentwicklung demonstriert. Das belegt schon der Titelsong »Alles atmet Liebe«, der mit Synthi-Sounds überrascht und eine wunderbare Botschaft übermittelt, für die Wolfgang G. Herrmann sphärische Klänge kreiert hat.

Die Melodien von Wolfgang G, Herrmann erkennt man sofort und er schafft es immer wieder, musikalischen Anspruch und eingängige Melodien zu vereinen. Das bewundert Mara Kayser an diesem grandiosen Musiker vom Tegernsee, mit dem sie in langer und intensiver Zusammenarbeit bereits ihr fünftes und bislang stärkstes Album eingespielt hat. Dabei hat sich die erfolgreiche Schlagersängerin aus dem Saarland im Zusammenspiel mit ihrem Komponisten und Produzenten zu einer außergewöhnlichen Textdichterin entwickelt, die längst auch für andere Künstler erfolgreich schreibt.



Das Album „Alles atmet Liebe“ kann bei Amazon heruntergeladen werden: http://amzn.to/2uNc8Zb







Quelle: makaY Records