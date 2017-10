Die 7. Single aus dem dem Album ALLES ATMET LIEBE ist erschienen.



Mit einer liebevollen Persiflage auf die manchmal lustige Situation: „... wie schlage ich einen Mann in die Flucht?“ geht Mara Kayser in den Herbst. Dass es gar nicht so einfach ist, erzählt sie sehr gekonnt wortwitzig.

Aus dem Album „Alles atmet Liebe“ wurde der Titel in ein neues musikalisches Gewand gepackt mit modernen, zeitgemäßen Sounds, die sofort zum Tanzen einladen.



Du bist perfekt für mich:

Wie werd ich diesen Kerl nur los er klebt wie Pech an mir Es gibt nur einen Weg ich sag ganz frech zu ihm



Ich bin nicht hochbegabt hab keinerlei Talent Brauch dreizehn Stunden Schlaf damit man mich erkennt Ich spiele kein Klavier dafür mit meinen Reizen Die Norm ist mir verhasst ich gehe demonstriern Ich möchte mich so gern für Dinge engagiern Aus Langeweile such ich das Weite Und außerdem bin ich pleite



Er sieht mich nur mit großen Augen an Er meint da ist doch nichts Schlimmes daran Das kann doch heute jedem mal passiern



Du bist perfekt für mich bist wie gemacht für mich Sowas wie dich hab ich immer schon gesucht Bist ideal für mich ich weiß ich will nur dich Hab unsern Hafen schon gebucht So so so wie du bist bist du der Hit für mich Du bist für mich die erste Wahl Ich mag dein Sexappeal dem ich sofort verfiel Alles andre ist mir egal



Was denkt sich dieser Kerl mich so zu reduziern Ich leg ne Schippe drauf das wird ihn alarmiern Ich rauche viel und gern hör ich mich raunen Und außerdem hab ich Launen

Er sieht mich nur mit großen Augen an Er meint da ist doch nichts Schlimmes daran Es kann doch jeder sein so wie er will



Du bist perfekt für mich bist wie gemacht für mich Sowas wie dich hab ich immer schon gesucht Bist ideal für mich ich weiß ich will nur dich hab unsern Hafen schon gebucht So so so wie du bist bist du der Hit für mich Du bist für mich die erste Wahl Ich mag dein Sexappeal dem ich sofort verfiel Alles andre ist mir egal



