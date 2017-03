Wanderer, Trekker und Radurlauber auf den Spuren von Harry Potter & Co.



HAGEN – 14. März 2017. Harry Potter, Game of Thrones, Planet der Affen, Hobbit, Winnetou. Aktive Wikinger-Touren führen zu Drehorten der Blockbuster und Erfolgsserien. „Oscarreife“ Erlebnisse warten auf Wanderer, Trekker und Radler in Schottland, Irland, Kroatien, Neuseeland und auf Lanzarote.



Rundreise Irland: Auf den Spuren der Game of Thrones

Im Mai startet die Themen-Rundreise „Game of Thrones – Spektakuläre Drehorte im Norden Irlands“. Nicht nur Fantasyfans spricht der Erlebnistrip mit einfachen Wanderungen auf den Spuren von Tyrion Lannister an. U. a. geht es zur Nordfestung „Winterfell“ bei Castle Ward, zu den Eiseninseln in Ballintoy, zum Tollymore Forest Park und zur Inch Abbey.



Trekking und Wanderstudienreise Schottland:

Panoramafahrten mit Harry Potters Hogwarts-Express

Harry Potter spielt gleich in zwei schottischen Wikinger-Streifen mit. Beim neuen „Trekking im einsamen Nordwesten Schottlands – Glens, Bens und Lochs“ steigen die kleinen Gruppen in den berühmten „Hogwarts-Express“. Die Route der West Highland Railway von der Westküste nach Fort William garantiert „zauberhafte“ Panoramen.



Auch bei der Wanderstudienreise „Schottische Highlights“ ist die Fahrt mit dem legendären Zug der Zauberschule möglich. Weitere Topacts dieser 13-tägigen Tour sind Glasgow, Edinburgh, Loch Ness und die Isle of Mull.



„natürlich gesund“ auf Lanzarote: Relaxen auf dem Planet der Affen

Ein Höhepunkt des „natürlich gesund“-Programms ist der Naturpark der Vulkane. In bizarrer Mondlandschaft mit Kratern, Schlackekegeln und Lavameeren drehte Tim Burton seinen „Planet der Affen“. Neben dem Science-Fiction-Exkurs ist auf Lanzarote „Wohlfühlen“ angesagt: bei lockeren Küstenwanderungen, Radtouren, Yoga und Qi-Gong.



Rad-Urlaub auf Neuseeland: bis ins Hobbit-Dorf am Ende der Welt

Radurlauber fahren auf neuseeländischen Panoramastraßen bis ins Hobbit-Dorf am Ende der Welt. Auf der Südinsel – in der idyllischen Hügellandschaft des „High Countrys“ der Region Otago – entstanden die Hobbit-Filme „Eine unerwartete Reise“ und „Smaugs Einöde“.



Individueller Wanderurlaub in Kroatien: auf Winnetous Spuren

Auch für individuelle Wanderurlauber gibt es „Filmmaterial“. „Kroatien – auf Winnetous Spuren“ heißt die 8-tägige Rundreise durch die Nationalparks Plitvicer Seen, Paklenica und Krka. Zwischen schimmernden Gewässern, tiefen Schluchten, Höhlen und Höhenzügen besiegte der Held so manchen Widersacher.

Text 2.383 Z. inkl. Leerz.

Reisetermine und -preise 2017, z. B.

Game of Thrones – Spektakuläre Drehorte im Norden Irlands

8 Tage ab 1.550 Euro, Mai bis August 2017, min. 12, max. 20 Teiln.

Trekking im einsamen Nordwesten Schottlands – Glens, Bens und Lochs

9 Tage ab 2.895 Euro, Mai und September 2017, min. 8, max. 12 Teiln.

Schottische Highlights: Natur und Kultur in Schottland

13 Tage ab 2.578 Euro, Mai bis August 2017, min. 12, max. 24 Teiln.

Natürlich gesund auf Lanzarote

12 Tage ab 1.798 Euro, März und November 2017, min. 8, max. 16 Teiln.

Neuseeland – auf Panoramastraßen ans Ende der Welt

24 Tage ab 4.795 Euro, Nov. und Dez. 2017, Jan. und März 2018, min. 9, max. 15 Teiln.

Kroatien – auf Winnetous Spuren

8 Tage ab 498 Euro, April bis Okt. 2017, ab 2 Personen