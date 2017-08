Kulturelle Highlights im Urlaub im Passeiertal



Zu dem Martinerhof gehören das Martinerhof’s Brauhotel und das Martinerhof’s Weinhotel Unterwirt. Die Hotels im Passeiertal liegen nur 150m voneinander entfernt und zeichnen sich durch gemütliche Atmosphäre und typische Südtiroler Gastlichkeit aus. In dem Brauhotel erwartet Gäste bestes Bier aus der hauseigenen Brauerei. Das Weinhotel hingegen überzeugt mit einem Erlebnis-Weinkeller, der eine große Auswahl an erlesenen Weinen präsentiert. Führungen schenken Urlaubern zudem Einblicke in den Brauvorgang und die faszinierende Welt der Weine.



Kulinarische Hochgenüsse im Hotel Passeiertal



Doch nicht nur Bier und Wein machen den Aufenthalt im Martinerhof zu einem genussvollen Urlaub. So verwöhnt die Küche des Restaurants im Brauhotel Martinerhof ihre Gäste mit Südtiroler Spezialitäten und italienischen Leckerbissen. Bei der Zubereitung der kulinarischen Köstlichkeiten legt sie zudem sehr viel Wert auf die Verwendung heimischer Produkte aus ökologischem Anbau. Gerne nehmen Gäste auch die Verwöhn-Halbpension des Brauhotels in Anspruch. Sie besteht aus einem echten Psairer Frühstück und einem köstlichen 4-Gänge-Menü am Abend.



Sportliche Sommer- und Wintererlebnisse im Hotel St. Martin



Das Passeiertal lädt im Sommer mit angenehm milden Temperaturen und tief blauem Himmel zu vielfältigen Sommeraktivitäten ein. Während Wanderer auf verschiedenen Routen die heimische Bergwelt genießen, erfreuen sich Kletterer an deren steilen Felswänden. Auch Radfahren, Golfen und Tennis zählen im Passeiertal zu beliebten Freizeitaktivitäten. Im Winter lockt das familienfreundliche Skigebiet Pfelders mit zahlreichen Wintersportangeboten. In der verschneiten Landschaft Südtirols werden Rodeln, Schneeschuhwandern und Langlaufen zu aufregenden Urlaubserlebnissen für die ganze Familie.



Weitere Informationen finden Sie auf folgender Homepage: http://www.martinerhof.it/