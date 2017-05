Die vielversprechende Wellnesswelt im Hotel Kaltern



Das Hotel Badl ist ein traditionsreiches 4-Sterne-Hotel, das für Wohlbefinden und Genuss steht. Stilvolle Zimmer mit Balkon laden zu romantischen Stunden zu zweit ein. Auch von Angeboten des Hotels, wie Candle-Light-Dinner im Lorbeergarten, einem Rosenblütenbad oder Late-Night-Wellness lassen sich Paare gerne verwöhnen. Zudem steht den Gästen für ruhige und entspannte Stunden sowohl ein Innenpool als auch ein großzügiger Wellnessbereich mit Dampfbädern und Saunen zur Verfügung. Auch vielfältige Beautybehandlungen stehen auf dem Programm des Hotel Badls, die von den Gästen gerne in Anspruch genommen werden dürfen.



Aktiv durch den Sommer am Kalterer See



Der Kalterer See ist Südtirols wärmster Badesee und gilt daher auch als beliebtes Ausflugsziel. Er lädt zahlreiche Urlauber zum Schwimmen, Surfen, Segeln oder Tret- und Ruderboot fahren ein. Außerdem ist das Badl ein idealer Ausgangspunkt für Wanderungen und Radtouren. So können Urlauber die einzigartige Bergwelt erkunden und wunderschöne Aussichtspunkte genießen. Doch auch weiterer Aktivitäten wie Klettern, Golfen, Windsurfen oder Tennis stehen für einen aufregenden Freizeitspaß.



Kulinarische Hochgenüsse im Kalterer See Hotel



Im Hotel Badl beginnt der Tag mit einem ausgiebigen Frühstück im gemütlichen Wintergarten. Ein reichhaltiges Frühstücksbuffet sorgt dafür, dass jeder Gast auf seine Kosten kommt. Am Abend kommen Gäste in den Genuss eines 5-Gänge-Genießer-Wahlmenüs aus verfeinerter Tiroler Küche. An warmen Sommernächten bietet das Hotel Badl auch gemütliche Grillabende im Freien an. Da sich Kaltern aber vor allem auch als Weindorf einen Namen gemacht hat, sind auch die hochwertigen Weine aus dem urigen Genusskeller ein Highlight beim Abendessen.



Weitere Informationen finden Sie auf folgender Homepage: http://www.hotelbadl.com