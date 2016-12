AIKIDO

„Härte“ oder „der Beste zu sein“ ist

hier nicht wichtig. Es geht nicht um Kraft

oder Stärke in dieser japanischen Kampfkunst.

Das Training ist freundlich und entspannt,

die Techniken dahinter hocheffektiv.

Wie sich eine friedliche Kampfkunst anfühlt,

lässt sich in Worten allerdings

kaum erklären.

Ihr müsst es schon ausprobieren – Lächeln garantiert.



2. - 23. Februar 2017

Vier mal am Donnerstag.

Der Kurs für Erwachsene geht von 20.00 - 21.30 Uhr

und kostet für vier Trainings einmalig 25 euro.



Der Kurs für Jugendliche geht von 18:00 - 19:00 Uhr

und kostet für vier Trainings einmalig 15 euro.



Kyushindo Aikido Verein Hannover

Aikido in der List

Ricarda-Huch-Schule

Bonifatiusplatz 15, 30161 Hannover

anmelden: info@kyushindo.de

www.kyushindo.de

https://www.facebook.com/AikidoHannover/





wir üben

zusammen



