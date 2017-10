Kampfkunst für Jugendliche - AIKIDO für Mädchen + Jungs ab 12 Jahren

Trust yourself! Dumme Gewalt gibt es ja schon genug...



Einsteigerkurs - Kampfkunst für Jugendliche vom 2. bis 30. November 2017 immer am Donnerstag (5 x Training) von 18.00 - 19.00 Uhr.



Aikido ist eine japanische Kampfkunst. In unserem Verein ist Spass beim Training haben und dabei zu lernen sich selbst verteidigen zu können das wichtigste. Einfach nur „Schlagen“ ist keine Lösung, aber manchmal muss man sich behaupten.

Ein Ziel im AIKIDO ist es, zu verstehen, wie man sich schützen kann, ohne selbst aggressiv zu werden.





Der Kurs kostet einmalig 15 €. Flüchtlinge sind bei uns sehr willkommen und können kostenlos mittrainieren.

Anmeldung und Infos unter: info@kyushindo.de



Der Kurs findet in der Ricarda-Huch-Schule Hannover, Bonifatiusplatz 15 30161 Hannover statt. Alle Infos unter www.kyushindo.de



Kyushindo ist ein gemeinnütziger Verein für Aikido in Hannover/List. Wir würden uns über eine Ankündigung sehr freuen.

Das Photo im Anhang ist zur Bebilderung unserer Termine frei - die Rechte am Bild hat Kyushindo e. V.