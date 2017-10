Das jährliche Country-Christmas-Konzert der Country & Western Friends Kötz 1982 e.V. findet am Samstag, den 09. Dezember 2017 nun bereits zum 15. Mal im Schützenhaus 89340 Leipheim statt. Es spielen ab 19.30 Uhr Bill Conlon & Emerald (GB) und das Trio Saitenklang. Ferner gibt es ein kleines Rahmenprogramm mit Ehrungen und einer Tombola. Saalöffnung ist ab 18.00 Uhr.



Bereits sieben Mal seit 1989 avancierten Bill Conlon & Emerald zu Highlights bei den Kötzer Country Friends. Der in Portaferry, Nordirland geborene Bill Conlon, der seit Mitte der 1980er Jahre in London lebt, ist schon seit rund 30 Jahren einer der begehrtesten Künstler im britischen Showgeschäft. Seine Interpretation von Steve Spurgins „Carmen“ überzeugt auch den letzten Zweifler, ein echter Bill Conlon Fan zu werden. Und die „Streets Of Bakersfield“ betritt Bill Conlon ebenso virtuos wie Buck Owens selbst. Seine Band „Emerald“ mit Bob Haskell (Pedal Steel Guitar), Andy Kingston (E-Guitar) John Chambers (Piano) und Peter Hague am Schlagzeug sorgen für den einen klassischen Honky Tonk Sound zu dem sich in harmonischer Weise irische Einflüsse und Balladen gesellen. Rechtzeitig zu diesem exklusiven Auftritt in Deutschland bringt Bill Conlon seine sehr gelungene neue CD „What’s Going On In Your World“ mit 14 starken Titeln mit, die das Herz eines jeden Countryfan höher schlagen lassen. Und für alle, die dabei die Füße nicht still halten können, gibt es ausreichend Platz um das Tanzbein zu schwingen.



Ergänzt wird der Abend vom Trio Saitenklang, mit Anja Baldauf (Akkordeon), Marianne Baldauf (Harfe), Anita Lepschy (Gitarre). Gemeinsam mit Stefan Baldauf am Hackbretten werden sie den Besuchern vorweihnachtliche Stimmung einfangen und auf die Bühne zaubern. Veranstaltungsbeginn ist um 19.30 Uhr. Einlass ab 18.00 Uhr. Wegen der bereits großen Nachfrage wird die vorherige Kartenreservierungen unbedingt empfohlen!



Infos und Reservierungen: Website: www.cwf-koetz.de, e-mail: cwf-koetz@t-online.de und Tel. 08221 34671