Die COUNTRY & WESTERN FRIENDS KÖTZ 1982 e.V. laden am Samstag, den 23. September 2017 ab 18.30 Uhr anlässlich des 14. Todestages von Johnny Cash zum 06. Johnny Cash Memorial Day nach 89340 Leipheim/Donau ins Schützenhaus ein. Die Country Band Texas Heat um Bernd „Marty“ Wolf spielt ab 20.00 Uhr ihr Programm pureCASH – The authentic JOHNNY CASH TRIBUTE. Einlass ab 17.30 Uhr.



Am 21. Juni 1955 erschien mit „Cry Cry Cry/Hey Porter“ die erste Single von Johnny Cash & The Tennessee Two auf SUN Records in Memphis. Damit begann eine der längsten, erfolgreichsten und bemerkenswertesten Karrieren der Musikbranche. Der Name Johnny Cash wurde gleichermaßen Markenzeichen und Legende. Sein Tod am 12. September 2003 im Alter von 71 Jahren hat das Phänomen CASH nicht beendet. Im Gegenteil, viele junge Leute sind, nicht zuletzt aufgrund der seit 1994 von Rick Rubin produzierten Alben von Johnny Cash aus der Serie „American Recordings“, auf den Kern seiner Musik gestoßen. Musik, die den Hörer ergreift aufgrund ihrer Authentizität und Aussagekraft. Im Jahr 2006 war Johnny Cash einmal mehr der Sänger mit den größten Albenverkäufen aller Sparten in Amerika. Mit ihrem sechsten Johnny Cash Memorial Day wollen die Country Friends Kötz sich wieder einmal diesem Phänomen nähern.



Um 18.30 Uhr beginnt die Veranstaltung mit einem Rahmenprogramm wie „200 Ausgaben Clubzeitschrift Country Times“ oder Verkaufsstand für CDs, DVD’s, Vinyl, zu dem herzlich eingeladen wird. Einlass ab 17.30 Uhr.



Um 20.00 Uhr steigt pureCASH – The authentic JOHNNY CASH TRIBUTE mit Texas Heat. Die Band wurde mit dem „deutschen Countrypreis 2011“ ausgezeichnet, und hatte 2012 in Kötz bereits großen Erfolg mit dem Vorgängerprogramm, als sie spontan beim Festival für Tommy Cash einsprang, ebenso beim fünften Johnny Cash Memorial Day 2013 in Leipheim. „pureCASH“ ist noch ehrlicher und authentischer als das frühere Programm, und enthält einige neue Lieder. Der charismatische Texas-Heat-Frontmann und Sänger Bernd „Marty“ Wolf ist in der Szene als absoluter Cash-Spezialist auch über die Grenzen Deutschlands hinaus bekannt. Sowohl eine tiefe Vertrautheit mit sämtlichen Biographien von Johnny Cash, als auch eine Reihe persönlicher Begegnungen und zahlloser Konzertbesuche zeichnen Bernd Wolf aus. Dabei hat er nicht nur den „Man In Black“ aus nächster Nähe kennengelernt, sondern auch seine Musiker und seine Familie. Es gibt kaum jemanden, der über ein derartiges „Know-How“ verfügt, und kaum eine Band, die sich der Musik von CASH kompetenter annähern könnte. Neben eigenen Songs über Johnny Cash präsentiert Bernd Wolf Songs aus allen Phasen der großartigen Karriere des Man in Black, von SUN Records bis American Recordings, von Sam Phillips bis Rick Rubin, von Rockabilly über Folk, Country, Gospel bis Americana. 2017 gibt es z.B. Lieder aus den 1968 und 1969 nur in Europa veröffentlichten Compilation LPs „Old Golden Throat“ und „More Of Old Golden Throat“. Neu sind inzwischen die Begleitmusiker von Bernd Wolf, der neben dem Leadgesang auch die Fender Telecaster bedient. An seiner Seite sorgt Elisabeth Erlemann (akustische Gitarre) dafür, dass der Part von June Carter Teil des Programms ist. Sie bringt neben Duetten auch die Musik der Carter Family ein. Jens Lükermann spielt den Bass, Ulf Glau, Akustikgitarre und Gunnar Olson das Schlagzeug.



Info-Hotlines und Reservierungen: Tel. / Fax: 0 82 21 / 3 46 71, Website: www.cwf-koetz.de, e-mail: cwf-koetz@t-online.de