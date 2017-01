411. Auktion in Gütersloh



Das Klassische Kunst-und Auktionshaus Jentsch wurde 1973 gegründet.



Detlef Jentsch ist seit nunmehr 37 Jahren der einzige öffentlich bestellte und vereidigte Versteigerer der IHK Ostwestfalen und zudem der einzige Rechtsbeistand des Versteigerergewerbe als vereidigter Versteigerer und vom Oberlandesgericht Hamm zugelassen.



Das Auktionshaus Jentsch ist bereits 1989 in die Geschichte der Bundesrepublik Deutschland durch die Versteigerung der ehemaligen Siedlung in Brake von 27 Häuser eingegangen.



War diese Versteigerung die erste dieser Art in der Bundesrepublik Deutschland.



Am Besichtigungstag nahmen mehr als dreißigtausend Interessierte diesen Termin war.



Es folgten zahlreiche Firmen, Gut- und Bauernhöfe, Firmen und vor allem große und prominente Villennachlässe.

Pfandversteigerungen aller Art, so auch GmbH Anteile



Das Auktionshaus ist spezialisiert auf die Verwertung wohlhabender Nachlässe.



Auf der nun 411. Auktion am 11. Februar, die Besichtigung ist von 12: 00 der Beginn: 14:00 Uhr



gelangen: Uhren der weltberühmten Manufakturen in Gelb- und Weißgold Silberobjekte der verschiedenen Arten .



Gemälde internationaler Künstler u.a. Max Ernst , Edouard Manet , Nicolas de Stael , Max Ackermann , Horst Janssen,



Emil Schulz - Sorau , Rolf Müller Landau, Wolfgang Beckmann , Thomas Creswick, Caleb Robert Stanley, Chapman Bayley

William Frederick Witherington.



Porzellane der berühmten deutschen Manufakturen fehlen natürlich auch nicht.



Beachtenswert ist auch ein sehr seltenes Jugendstil - Vertiko und Bauhausstil Möbel.



Ja sogar eine Fleischmann Eisenbahn aus der früheren U.S. Zone und Briefmarken der BRD und der DDR gelangen zur Auktion.



Abgerundet wird das Auktionsangebot durch wunderschöne Goldschmiedearbeiten der verschieden Arten mit Brillanten, Rubine, Smaragden u.a. besetzt.



Kurz um, die 411. Auktion verspricht wieder ein absolutes Highlight zu werden und wird das Ereignis in Ostwestfalen.