Erst im Dezember 2016 war Edelgard Müller (71) aus Göttingen bereits Studiokandidatin bei "BINGO!". Nur knapp ein halbes Jahr später war sie wieder als Studiokandidaten im TV-Studio und spielte für ihren Sohn Marc.



Nach einem gemütlichen Abend in einem Hotel in Hannover, den sie mit ihrem Sohn Marc verbrachte, wurde es am Sonntag Ernst für Edelgard Müller. Edelgard verlor im „BINGO!“-Quiz mit viel Pech gegen einen Kandidatwn aus Varel.



Aber bei „BINGO!“ geht niemand leer aus - als Trostpreis gab es für sie einen Schmuck-Gutschein im Wert von 500 €uro.



Nach der Live-Sendung gab es noch ein Erinnerungs-Foto mit den Moderatoren Michael Thürnau und Jule Gölsdorf.