Einmal im Fernsehen sein - dieser Traum vieler Menschen ist für Sabrina Nüsse (28) aus Seeburg wahr geworden. Die sympathische Einzelhandelskauffrau war am Sonntag einer der beiden Kandidaten in der TV-Gewinn-Show „BINGO!“. Unter zehntausenden Mitspielern war er ausgelost worden.



Am Sonntag wurde es dann Ernst für Sabrina Nüsse. Sabrina gewann mit viel Wissen und ein wenig Glück im „BINGO!“-Quiz“ gegen einen Kandidaten aus Hagen in Nordrhein-Westfalen.



Schließlich bewies sie auch im „BINGO! - Duell“ gegen eine Telefonanruferin aus Lehre bei Braunschweig ihre Nervenstärke. Ihr verdienter Preis: die exklusive „BINGO!“-Barcelona Reise im Wert von 4.900 €uro.



Nach der Live-Sendung gab es noch ein Erinnerungs-Foto mit den Moderatoren Michael Thürnau und Jule Gölsdorf.