Eigene Wege oder erste Schritte



Christel Donner, Malerin aus Wermelskirchen, gibt seit vielen Jahren ihre Erfahrungen in Aquarellkursen weiter. Sie unterrichtete u.a. im Club Aldiana auf Fuerteventura und im Augustinum in Dortmund und organisierte Malreisen nach Mallorca.





Die individuellen Wünsche des Kursteilnehmers werden zum Unterrichtsziel. Neben der Vermittlung von Grundkenntnissen werden in praktischen Übungen verschiedene Maltechniken erlernt, so dass jeder Teilnehmer in kurzer Zeit in der Lage sein wird, seine eigenen Vorstellungen umzusetzen. Jeder Malschüler bekommt die Hilfestellung, die er braucht, um seinem Malziel näher zu kommen.



Mal - Mobil,

ein Angebot von Christel Donner:

Sie möchten das Aquarellmalen erlernen, ohne das Haus zu verlassen oder unter fachkundiger Anleitung zuhause malen?

Gern vereinbare ich einen Termin mit Ihnen.



Kursort: wo sie es sich wünschen

Teilnehmer: höchstens 3

Kurstermine: werden von Ihnen bestimmt

Uhrzeit: dürfen sie sich aussuchen



Pro Person und Termin (2 Std.): 40 €

Außerhalb von Wermelskirchen zuzüglich einer km-Pauschale von 50 cent pro km Anfahrtsweg.



Das Material kann in den ersten Stunden gestellt werden.



Weitere Info:

Tel.: 0157 58245678 oder christeldonner@t-online.de