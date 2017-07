Das Licht der Sonne, die das zentrale Element von Frühjahr und Sommer ist, erscheint beim Kunstmaler Peter Nottrott in warmen, leuchtenden Gelbtönen auf seinen abstrakten Gemälden. Zehn eindrucksvolle Variationen in Acryl auf Leinwand sind seit Frühjahresbeginn 2017 schon um das Leitthema „Sunny Nature“ entstanden, mit dem er sich ebenso gerne wie intensiv beschäftigt. Die Variationen basieren auf einer Vielfalt an Gelbtönen sowie einer warmen, kraft- und schwungvollen Ausstrahlung der „Sunny Nature“ – Werke. Sie sind gefertigt in einer sehr individuellen Mischtechnik, Peter Nottrott hält dabei auch gerne drei oder mehr Pinsel gleichzeitig in der Hand.



Die Variationen unterschieden sich in ihren Gemäldegrößen, dem Bildaufbau und in der Auswahl aus der Farbpalette. Das bis jetzt größte Werk im XXL-Format misst stolze 200 x 110 cm und liegt damit in einem Lieblingssegment des Künstlers, der sogar schon bis zu 10 qm große Gemälde gemalt hat. Die kleinen Sunny Nature-Gemälde passen mit beispielsweise 135 x 90 cm über jedes Sofa, außerdem gibt es Hoch- und Querformate. Auch das Maß der Abstraktion zeigt große Bandbreite: die meisten Originale sind voll abstrakt, einige wie „Let The Sun Shine M1“sind abstrahiert.



Zwei "Sunny Nature" - Variationen sind schon nach Texas und Washington verkauft. „Der Großteil meiner Bilder findet international ein neues Zuhause, besonders viele hängen in den USA und in England“, erklärt der sympathische 55jährige Künstler. Er lebt seit 1987 als freischaffender Künstler in Hamburg und Flensburg. Auf vielen Spaziergängen sammelt er Inspirationen für seine Malerei, wofür die Natur mit ihrer unendlichen Farben- und Formenvielfalt eine große Rolle spielt.