Jehovas Zeugen laden weltweit zu Zusammenkünften ein



Büdingen-/Nidda – Grundsätzlich sind die Königreichssäle für jeden Besucher frei zugänglich. Im Monat Oktober laden Jehovas Zeugen gezielt die Öffent- lichkeit zu besonderen öffentlichen Vorträgen ein. In einer weltweiten Aktion werden spezielle Einladungen überreicht.



Die Religionsgemeinschaft verfügt aktuell über Dispositionen von 198 Vortrags-themen, die fast jeden Aspekt des täglichen Lebens behandeln. Angefangen von Familienthemen wie Ehe und Kindererziehung bis zu Geldsorgen, Krankheit und Tod, aber auch welche Wertvorstellungen man gemäß der Bibel haben sollte. Warum ist es nützlich, Gottes Wertmaßstäbe im täglichen Leben zu übernehmen?

Es geht auch um die Grundfragen, die sich jeder Mensch im Laufe seines Lebens stellt.

Ängste und Sorgen: Hört das jemals auf?

Verlust und Trauer: Ist mit dem Tod alles vorbei?

Das Reich Gottes: Was ist damit gemeint?

Die Familie: Was macht sie glücklich?



Viele Besucher, die das erste Mal eine Zusammenkunft der Zeugen Jehovas besucht haben, sind angenehm überrascht von der familiären Atmosphäre und der Freund-lichkeit, mit der man ihnen begegnet. Jeder Interessierte, der sich informieren möchte, ist herzlich willkommen. Übrigens: Der Eintritt ist frei und es werden keine Geld-sammlungen durchgeführt.



Die nächsten Königreichssäle befinden sind in Büdingen, Orleshäuser Str. 55 und Nidda-Eichelsdorf, Zur Köhlermühle 56. Die Vorträge finden jeden Sonntag um 10.00 Uhr statt.