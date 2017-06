Büdingen – Es ist schon lange her, als Hans-Joachim Schalies begonnen hat, Bibeln zu sammeln. „Meine Liebe zur Heiligen Schrift wurde schon im Kindesalter geweckt. Da ich schon sehr früh lesen konnte, habe ich auch schon im frühen Kindesalter öffentliche Bibellesungen durchgeführt“ so Schalies. Heute besitzt er 1.400 Bibelexemplare, so zum Beispiel Bauern- und Dialektbibeln, Armenbibeln aber auch Bibeln in exotischen Sprachen.

Eine Besonderheit seiner Sammlung ist auch eine komplette Bibel, die auf einem einzigen Dia enthalten ist. Bei entsprechender 48.400-facher Vergrößerung könnte man diese auch lesen.



Als Zeuge Jehovas sammelt der Büdinger auch schwerpunktmäßig Bibeln, die den Gottesnamen Jehova enthalten. Hierzu gehören zum Beispiel Die Heilige Schrift von D. Romanus Teller aus dem Jahre 1749, die Übersetzung von Dr. Valentin Loch und Dr. Wilhelm Reischl aus dem Jahre 1851, die Psalmen übersetzt von Peter Alois Auer, die „Erklärte Deutsche Volksbibel“, 1902 herausgegeben von Kirchenrat D. Eduard Rupprecht. Im Jahre 1824 wurde die Bibel von D. Friedrich Griesinger übersetzt. Auch er gebrauchte den Gottesnamen in seiner Übersetzung. Der Name Jehova erscheint durchweg im Bibelwerk von Christian Carl Josias Bunsen im Jahre 1858 und in der Übersetzung von Dr. Franz Allioli aus dem Jahre 1838. Franz Joseph Weinzierl, Domprediger in Regensburg gebraucht den göttlichen Namen in seiner Psalmenübersetzung von 1819 und D. Georg Friedrich Seiler in seiner Übersetzung des Buches Jesaja aus dem Jahre 1783.



Darüberhinaus verwendeten viele Komponisten den Namen Jehova, zum Beispiel Johann Georg Frech (Der 93. Psalm Jehova herrscht, ein König über Alle), Franz Schubert (Die Allmacht), der französische Komponist Arthur Honegger in seinem Oratorium „Le Roi David“. Der Schriftsteller Victor Hugo gebrauchte den Gottesnamen in über 30 seiner Werke, so auch Hermann Hesse, Heinrich Heine, Friedrich Schiller, Friedrich Müller, Joh. Gottfried Herder sowie Johann Wolfgang von Goethe.

„In der Numismatik gibt es viele Zeugnisse dafür, dass der Name Jehovas zum Beispiel in der Zeit der Reformation zum Alltagsgebrauch gehörte“ so der Bibelsammler. Hunderte von Fotos aus Kirchen und öffentlichen Gebäuden geben ebenfalls Zeugnis über die Verwendung des Gottesnamens. Hierzu gehören auch Gebäude aus der Region, z.B. auf einem Taufbecken der evang.-luth. Kirche in Butzbach-Nieder-Weisel, in der evang. Dorfkirche von 1742 in Butzbach-Ebergöns sowie in der evang. Kirche in Butzbach-Fauerbach. Außerdem kann man den Gottesnamen auf der Sonntagsglocke der Stadtkirche in Friedberg sowie auf einer Grabplatte der evang. Kirche in Friedberg-Fauerbach aber auch im Kaisersaal in Gelnhausen sehen.

Wenig bekannt ist auch die Bezeichnung „Jehovablümchen“ (Saxifraga umbrosa).

In der Allgemeinen Deutschen Garten-Zeitung Band 16 heißt es unter der Überschrift Das Jehovablümchen: „Diese Pflanze, die ihren Namen aus dem Grunde erhielt, weil einige Beschauer in ihren kleinen weißen und mit rothen Punkten gezierten Blumen den Namen Jehova zu lesen vermeinen, ist zum lieblichen Sinnbilde stiller Sehnsucht und der Bescheidenheit erwählt worden“.



So forscht Hans-Joachim Schalies auch nach Sekundärliteratur mit Hinweisen auf den Gottesnamen. Höhepunkte in seinem Leben waren auch von ihm durchgeführte Bibelausstellungen, die von einigen Hundert Besuchern gesehen wurden. Darüberhinaus ist er auch als Bibellehrer engagiert.