Somabay, Juli/ August 2017: Sag ja in und zu Somabay! Die romantische Honeymoon-Location für alle frisch Verheirateten! Sonne satt, feine Sandstrände und das süße Leben erwartet Honeymooner in Somabay am Roten Meer in Ägypten. Luxus-Flitterwochen zum unschlagbaren Preis-Leistungsverhältnis und mit jeglichem Freizeitspaß – ein Traumziel für den Beginn eines traumhaften gemeinsamen Lebens als Mann und Frau oder Mr. & Mrs! Die Traumbucht der Sehnsucht zwischen roten Bergen und silberblau glitzerndem Meer ist Ägyptens bestgehütetes Geheimnis für unvergessliche Flitterwochen in romantischer Umgebung.



Wer JA sagt zu Somabay, erlebt Honeymoon vom Feinsten bei ausgiebigen Frühstücksbuffets, romantischen Strandspaziergängen, violetten Sonnenuntergängen, exklusiven Dinners und viel Zeit für Gefühle. Somabay ist der Geheimtipp für romantische Get-Aways.



Wer seinen Honeymoon in Somabay verbringt, hat im Sommer 2017 gut lachen! Mit tollen Honeymoon-Angeboten bietet beispielsweise das Kempinski Hotel Soma Bay jede Menge Mehrwert:



ROMANTISCHES ARRANGEMENT – KEMPINSKI HOTEL SOMA BAY



Paare lassen sich verwöhnen und zelebrieren ihre Flitterwochen oder den Hochzeitstag mit folgenden Annehmlichkeiten:



Limousinen Transfer für den Hin- und Rückweg vom internationalen Flughafen Hurghada

Early Check-in ab 10:00 Uhr und Late Check-out bis 16:00 Uhr

Rosenverzierung auf dem Zimmer bei Ankunft

Erdbeerkuchen bei Ankunft

Tägliches Frühstücksbuffet im "The View" Restaurant

Romantisches Aroma Bad einmal während des Aufenthaltes

Frühstück auf dem Zimmer einmal während des Aufenthaltes

Romantisches Abendessen einmal während des Aufenthaltes



Preise ab

EUR 199.20*



Gültig bis 30 Dezember 2017



Allgemeine Geschäftsbedingungen:

Mindestaufenthalt: 2 Nächte.

Preise variieren je nach der Dauer des Aufenthaltes und der Reisedaten, zuzüglich fallen 28.80% Steuern und Bedienungsgebühr an.

Dieses Angebot gilt je nach Verfügbarkeiten.











Über Somabay

Somabay ist ein erlesenes Reiseziel, 45 Minuten vom Flughafen Hurghada entfernt, gelegen auf einer exklusiven, abgeschotteten Halbinsel. Ein echter Geheimtipp auf internationalem Luxus-Standard, eine ganzheitliche Destination mit fünf preisgekrönten Hotels (Kempinski, Sheraton, Westin Somabay Golf Resort & Spa, Robinson Club, Surfing & Diving Lodge The Breakers), ökologischer wie sozialer Verantwortung und zahlreichen Freizeitaktivitäten.

Somabay bietet ein hohes Niveau an Einrichtungen für alle Ferieninteressen: jeglichen Wassersport, spektakuläre Tauchplätze mit ORCA Tauchbasis, das Cascades Spa & Thalasso – eines der besten und größten Thalasso und Spa Center Ägyptens und im gesamten Nahen Osten, das zu den Leading Spas of the World zählt – und den malerischen und mehrfach prämierten Championship Golf Course aus der Feder des renommierten Golfplatzdesigners Gary Player. Die durch die Halbinsel abgeschirmte Bucht ist mit ihrem feinsandigen Strand, flachen Gewässern wie geschliffener Marmor und beständigem Wind einer der weltbesten Orte für Surfer und Kitesurfer.

Der Yachthafen von Somabay ist eine echte Perle und weitaus mehr als nur eine Anlegestelle für schmucke Schiffe: Beschauliche Gassen mit kleinen Shops, Restaurants und einer Promenade zum Flanieren. Somabay avanciert immer mehr zum Promi-Hotspot – internationale Top-Bands geben an der Marina regelmäßig ihr Stelldichein.



Somabay erreicht man ab Deutschland, Österreich und der Schweiz in circa 4 Stunden per Direktflug nach Hurghada. Alle Hotels in Somabay sind über Reisebüros oder über das Internet buchbar.

Superlative in Somabay:



Somabay hat laut der Zeitschrift „tauchen“ eines der besten Hausriffe der Welt

The Cascades Golfplatz rangiert bei CNN Travel unter den 10 besten Golfplätzen in Afrika (von 828 Plätzen in 50 Ländern) und wurde mehrere Jahre in Folge von den Lesern des Golf Journals zum besten Golfplatz außerhalb Europas gewählt

Die Hotels in Somabay sind preisgekrönt, vom TUI Holly über den Traveler’s Choice Award von Trip Advisor bis zum Holidaycheck TopHotel Award und HolidayCheck Quality Selection.

In Somabay befindet sich eines der renommiertesten Spas im gesamten Nahen Osten.



Weitere Informationen:

ww.somabay.com

www.facebook.com/somabay



