Somabay, im Sommer 2017: Die Urlaubsfreude naht in großen Schritten. Bald ist es soweit – der Sommer kommt zurück und mit ihm die großen Ferien! Groß und Klein sitzen auf gepackten Koffern und überlegen nicht lange, in welches Urlaubsparadies es schnell gehen darf, denn im exklusiven Ferienparadies Somabay sind Kurzentschlossene herzlich willkommen.



Inmitten einer spektakulären Wüstenlandschaft auf einer malerischen Halbinsel im Roten Meer liegt das exklusive Reiseziel Somabay. 45 Minuten vom Flughafen Hurghada entfernt ist Somabay als ganzheitliche Destination mit fünf preisgekrönten Hotels, ökologischer wie sozialer Verantwortung und zahlreichen Freizeitaktivitäten ein echter Geheimtipp auf internationalem Luxus-Standard.



Somabay bietet ein hohes Niveau an Einrichtungen für die Ferieninteressen aller Familienmitglieder.



Sonnenbaden an traumhaften Sandstränden, jeglichen Wassersport, spektakuläre Tauchplätze mit ORCA Tauchbasis, das The Cascades Spa & Thalasso – eines der besten und größten Thalasso und Spa Center Ägyptens, das zu den Leading Spas of the World zählt – und den malerischen und mehrfach prämierten Championship Golf Course aus der Feder des renommierten Golfplatzdesigners Gary Player. Die durch die Halbinsel abgeschirmte Bucht ist mit ihrem feinsandigen Strand, flachen Gewässern wie geschliffener Marmor und beständigem Wind einer der weltbesten Orte für Surfer und Kitesurfer. Ein Yachthafen mit Promenade sorgt für mondänes Flair.



Alles und von allem das Beste

Somabay bietet für jedes Familienmitglied und für jede Urlaubergruppe – Mama, Papa, Teen, Twen oder ganz junge Kids, Mädels on tour, Kegelclub oder Männertrip – eine abwechslungsreiche Variation von Freizeitangeboten mit dem Anspruch, von allem das Beste zu offerieren und wird jedem Anspruch und Budget auf höchstem Qualitätsniveau gerecht. Vom Kids Club für die Kleinsten, über den coolen Tauch- oder Kitesurfing-Schnupperkurs für die Größeren bis zum edlen SPA für die Erwachsenen. Dazu ein kulinarisches Verwöhnprogramm mit Dine-Around-Konzept, das Gästen ermöglicht, in allen Hotels in Somabay zu speisen.



In Somabay erleben Familien eine erholsame Zeit bei gemeinsamen Aktivitäten. Gäste haben in Somabay derzeit die Wahl aus fünf exklusiven Unterkünften, die unterschiedlichen Vorlieben entsprechen und über Reisebüros entsprechende Lastminute-Pakete anbieten.



Vom Strandvergnügen bis zum hochkarätigen Spa

Ein neues Hobby ausprobieren oder einem alten Steckenpferd frönen – in Somabay genießen Gäste ein breites Spektrum an Sport- und Freizeitmöglichkeiten.



Somabay – Urlaub in Hülle und Fülle

Somabay ist ein erlesenes Reiseziel, 45 Minuten vom Flughafen Hurghada entfernt, gelegen auf einer exklusiven, abgeschotteten Halbinsel. Ein echter Geheimtipp auf internationalem Luxus-Standard, eine ganzheitliche Destination mit fünf preisgekrönten Hotels (Kempinski, Sheraton, Westin Somabay Golf Resort & Spa, Robinson Club, Surfing & Diving Lodge The Breakers), ökologischer wie sozialer Verantwortung und zahlreichen Freizeitaktivitäten.

Somabay bietet ein hohes Niveau an Einrichtungen für alle Ferieninteressen: jeglichen Wassersport, spektakuläre Tauchplätze mit ORCA Tauchbasis, das The Cascades Spa & Thalasso – eines der besten und größten Thalasso und Spa Center Ägyptens und im gesamten Nahen Osten, das zu den Leading Spas of the World zählt – und den malerischen und mehrfach prämierten Championship Golf Course aus der Feder des renommierten Golfplatzdesigners Gary Player. Die durch die Halbinsel abgeschirmte Bucht ist mit ihrem feinsandigen Strand, flachen Gewässern wie geschliffener Marmor und beständigem Wind einer der weltbesten Orte für Surfer und Kitesurfer.

Der Yachthafen von Somabay ist eine echte Perle und weitaus mehr als nur eine Anlegestelle für schmucke Schiffe: Beschauliche Gassen mit kleinen Shops, Restaurants und einer Promenade zum Flanieren. Somabay avanciert immer mehr zum Promi-Hotspot – internationale Top-Bands geben an der Marina regelmäßig ihr Stelldichein.

Somabay erreicht man ab Deutschland, Österreich und der Schweiz in circa 4 Stunden per Direktflug nach Hurghada. Alle Hotels in Somabay sind über Reisebüros oder über das Internet buchbar.

Superlative in Somabay:

• Somabay hat laut der Zeitschrift „tauchen“ eines der besten Hausriffe der Welt

• The Cascades Golfplatz rangiert bei CNN Travel unter den 10 besten Golfplätzen in Afrika (von 828 Plätzen in 50 Ländern) und wurde mehrere Jahre in Folge von den Lesern des Golf Journals zum besten Golfplatz außerhalb Europas gewählt

• Die Hotels in Somabay sind preisgekrönt, vom TUI Holly über den Traveler’s Choice Award von Trip Advisor bis zum Holidaycheck TopHotel Award und HolidayCheck Quality Selection.

• In Somabay befindet sich eines der renommiertesten Spas im gesamten Nahen Osten.



