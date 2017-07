Somabay, im Sommer 2017: 37 Grad, warme Brise und kühles Nass! Wassersport-Events in außergewöhnlicher Umgebung und zum super Preis-Leistungs-Verhältnis erwarten alle Wassersportler in Somabay am Roten Meer in Ägypten. Auf der Halbinsel 45 Minuten vom Flughafen Hurghada entfernt ist in Sachen Wassersport immer Saison. In Somabay warten nicht nur 5 tolle Hotels für alle Geschmäcker, sondern in den nächsten Monaten auch jede Menge Wassersport-Events bei strahlendem Sonnenschein zwischen roten Bergen und silberblau glitzerndem Meer.

Somabay ist die Top-Location am Roten Meer für alle Arten von Wassersport: Die Halbinsel bietet ideale Bedingungen für jeden erdenklichen Wassersport mit spektakulären Tauchplätzen und laut dem Magazin „tauchen“ sogar mit einem der besten Hausriffe der Welt, direkt zugänglich von der ORCA Tauchbasis über den längsten Steg Ägyptens.



Spektakuläre Tauch-Locations

Der ORCA Dive Club Soma Bay residiert im 5-Sterne-Hotel Breakers. Von da aus ist es nur ein kurzer Weg über den Steg zum Drop-Off-Riff von Ras Abu Soma. Den Tauchern stehen 260 Aluminium-Tanks mit einem Volumen von 12 Litern zur Verfügung. Schon das Hausriff verspricht spektakuläre Tauchgänge. Doch das Revier um Safaga hat natürlich noch andere Highlights zu bieten. Sie werden mit drei Tauchschiffen angefahren. Sehenswert und auch für noch wenig geübte Taucher sehr schön betauchbar sind die inneren Riffe um Tobia. Zu den Höhepunkten gehören Besuche am Panorama-Riff, Abu Kafan oder ein Tauchgang am Wrack der „Salem Express“. Alles in allem stehen den Tauchern 20 verschiedene Tauchplätze zur Verfügung.

Bei ORCA gibt es alle Arten von Tauchkursen zum genialen Preis-Leistungs-Verhältnis: Walk-In-Raten vom 01.05.-31.10.2017 sind beispielsweise bei den Tauchpaketen 72,- € pro Person (1 Tag, max. 2 Tauchgänge), SSI/PADI Scuba Diver, 2 Tage, inklusive Equipment 220,- € oder SSI/PADI OWD, 4 Tage inklusive Equipment für 388,- €.



Die Bucht der Halbinsel mit Wasser wie geschliffener Marmor eignet sich bestens für den Kitesport. Hier werden häufig internationale Turniere ausgetragen. Auch tolle Kite-Workshops machen an dieser Traum-Location doppelt soviel Spaß!



Wer diesen faszinierenden Sport erlernen will oder seinen Urlaub damit verbringen möchte, die eigenen Sprünge über das Wasser zu perfektionieren, findet in Somabay nicht nur die besten natürlichen Voraussetzungen, sondern auch die dem paradiesischen Wetter angemessene Infrastruktur: Das VDWS-lizenzierte Trainerteam des 7BFT Soma Bay Kite Surf Center bietet Kitesurf-Unterricht für Anfänger wie Fortgeschrittene unter anderem auch in Deutsch und Englisch, auf Wunsch auch Privatstunden. Im Center gibt es außerdem hochwertiges Equipment im Verleih, regelmäßig werden Wettbewerbe veranstaltet.

Die Bucht ist in zwei Kitesurf-Bereiche aufgeteilt, so dass Fortgeschrittene ihrer Energie freien Lauf lassen und an ihren Techniken feilen können, während in der anderen Hälfte Neulinge den dynamischen Sport ungestört für sich entdecken können. Die Kite-Location Somabay ist regelmäßig Austragungsort für internationale Kite-Championships, wie beispielsweise die African Course Racing Championships. Zwischen 7BFT-Kitehouse und „The Breakers“ fährt ein Shuttlebus.











Events, Events, Events:



Kite City – verschiedene Daten

Die Kitecity VDWS-lizensierten Trainer gastieren mit ihren Intensiv-Seminaren zu verschiedenen Daten wieder im 7Bft Kite House Somabay, das nächste Mal vom 06.07.17 – 03.08.17!

www.kitecity.de

www.kitehouse-somabay.com



Kiteboarding Event 10.08.-07.09.2017

Intensives Training in Kleingruppen mit VDWS Kite.Trainern, jeweils 4-6 Stunden pro Tag!

www.kiteboarding-events.de





