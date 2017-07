Somabay, im Sommer 2017: Sommerzeit – Bikini-Laufsteg! In Somabay stehen alle Zeichen auf Wohlfühlkur und Entschlackung!



Das CASCADES SPA & THALASSO IN SOMABAY ist bekannt als eines der größten Spas der Welt und als bestes in Ägypten!

Das Spa bietet insgesamt 65 Behandlungsräume und einen ausgewogenen Mix aus traditionellen und innovativen Massagen, Gesichts-und Körperbehandlungen, Nagelpflege

und Haarstyling.



Frischekick für alle Sinne und Verjüngungs-Kur durch Meerwasser – im Cascades Spa tauchen Gäste vom Alltag ab in einem unvergleichlichen, 750 m großen Thalasso-Tonic Hydrotherapie Pool mit 830 Kubikmetern Meerwasser. In dieser Parcours-Wasserlandschaft vom Feinsten mit auf wissenschaftlicher Basis designten Wasserdüsen regeneriert man jeweils verschiedene Körperareale.



THALASSOTHERAPIE – die natürlichen Heilkräfte des Meerwassers

Der Begri"Thalassotherapie" kommt aus dem Griechischen von den Wörtern Thalassa=Meer & Therapeia=Heilung.



Die Thalassotherapie setzt auf die heilsame Wirkung von Meerwasser und Hydrotherapie. Zu den Anwendungen gehören unter anderem Körper-Peelings und Körperpackungen mit Algen oder Meeresschlamm, beide reich an mineralischen Salzen, Spurenelementen sowie Vitaminen und Aminosäuren. Die Thalassotherapie wird kraft ihrer Eektivität und hautberuhigenden Wirkung zunehmend für das Anti-Aging eingesetzt, als eine der präferierten Anwendungen gegen Cellulite und für das Tonen von Muskeln. Cellulite entsteht hauptsächlich durch schlechte Durchblutung und die Ansammlung von Giften – eine gesamtheitliche Thalassotherapie schafft hier Abhilfe. Eine Thalassotherapie wird bevorzugt mit einer speziell auf individuelle Bedürfnisse angepassten Massage kombiniert.





Meerwasser, Verschlankung, Detox

In Somabay genießen Wellness-Fans Behandlungen auf höchstem internationalen Niveau - das Cascades Spa & Thalasso ist eines der größten Thalasso-Therapie-Zentren im Nahen Osten. Die Kombination der Heilkräfte des Meeres mit denen exotischer ägyptischer Kräuter und Gewürze resultiert in hocheffektiven Behandlungen. Das Cascades Spa & Thalasso Soma Bay bietet Wellness pur auf 7500 Quadratmetern mit Fitness- und Ernährungsprogrammen, einer breite Palette an Hydrotherapien sowie Algen-Packungen, Before- und After-Sun-Pflege und alle erdenklichen Massagen, Detox-Behandlungen und Schönheitspflege – für sie, für ihn, für beide gemeinsam.



Somabay, zwischen roten Bergen und silberblau glitzerndem Meer, 45 Minuten entfernt vom Flughafen Hurghada gelegen, ist der perfekte Ort für einen Fitness-Kurztrip vom Feinsten bei warmer Brise und strahlendem Sonnenschein. Somabay steht als ganzheitliche, relaxte Ferien-Destination mit insgesamt 5 Hotels für internationale Luxus-Standards, ökologische wie soziale Verantwortung und einen ruhigen, friedlichen Ort fernab des touristischen Trubels, an dem ein Wellness-Tag abends seinen Ausklang bei kulinarischen Genüssen, abgestimmt auf das Wellness-Programm, findet.



In Somabay finden anspruchsvolle Urlauber neben dem preisgekrönten Cascades Golfplatz von Stardesigner Gary Player, von CNN unter die 10 besten in Afrika gewählt, ideale Bedingungen für jeden erdenklichen Wassersport mit spektakulären Tauchplätzen und laut dem Magazin „tauchen“ sogar mit einem der besten Hausriffe der Welt, direkt zugänglich von der ORCA Tauchbasis über den längsten Steg in Ägypten.



Die Bucht der Halbinsel mit Wasser wie geschliffener Marmor eignet sich bestens für den Kitesport. Die flachen, feinsandigen Strände eignen sich ebenso hervorragend für Beachvolleyball-Turniere.



Viele weitere sportliche Aktivitäten (Tennis, Fitness-Studio, Trendsportarten und vieles mehr) und natürlich ganzjähriges Sommerwetter sorgen für eine abwechslungsreiche Zeit.



Viele kurzfristige Wohlfühl-Angebote, buchbar über Veranstalter in den deutschen, österreichischen und schweizerischen Reisebüros, versüßen die kalten Tage.



