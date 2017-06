Somabay, im Mai und Juni 2017 – Somabay ist im Sommerurlaub immer eine gute Idee. Wer ein echtes Ferienerlebnis in einer Top-Destination mit jeder Menge Mehrwert an Freizeitspaß im Sinn hat, der packt am besten bald die Koffer in Richtung Rotes Meer. Somabay ist einer der spektakulärsten Schätze und luxuriösen Geheimtipps in Ägypten. Somabay ist ein paradiesisches Refugium voller preisgekrönter Innovationen und steht als ganzheitliche Ferien-Destination für internationale Luxus-Standards und ökologische wie soziale Verantwortung.



Die Vision hinter der Halbinsel Somabay ist verführerisch, denn Soma bedeutet „göttliche Speise“. Auf deren Geschmack sind Golfer, Gourmets, Wassersportler und Genießer gekommen.

In Somabay finden anspruchsvolle Urlauber ideale Bedingungen für jeden erdenklichen Wassersport mit spektakulären Tauchplätzen und laut dem Magazin „tauchen“ eines der besten Hausriffe der Welt. Im Cascades Spa & Thalasso – einem der besten und größten Thalasso und Spa Center Ägyptens – lassen sich Wellness-Fans verwöhnen und auf dem malerischen und mehrfach prämierten Cascades Championship Golf Course aus der Feder des renommierten Golfplatzdesigners Gary Player spielen Golfer begeistert ihre Runden. The Cascades wurde von CNN Travel unter die zehn besten Golfplätze Afrikas gewählt. Viele weitere sportliche Aktivitäten (Tennis, Fitness-Studio, Yoga- und Gymnastik-Kurse, Trendsportarten und vieles mehr) und natürlich ganzjähriges Sommerwetter sorgen für abwechslungsreiche Ferien.



Urlauber haben in Somabay derzeit die Wahl aus fünf exklusiven und preisgekrönten Unterkünften, die unterschiedlichen Vorlieben entsprechen:



• Das Westin Soma Bay Golf Resort &Spa thront im Herzen des Golfplatzes.

• Im pharaonisch inspirierten Sheraton Soma Bay Resort vermischt sich das moderne mit dem altertümlichen Ägypten, während die Sphinx am riesigen Pool über ihre Gäste wacht.

• Das edel-orientalische Kempinski Hotel Soma Bay bietet Luxus im Stil einer maurischen Burg.

• Der sportliche Robinson Club Soma Bay ist in gewohnter Qualität und mit dem üblichen Robinson-Charme die Top-Adresse für Familien, Aktive und alle Fans von bester Urlaubslaune.

• Die Breakers Diving & Surfing Lodge ist das erste Wassersport-Lifestyle-Hotel Ägyptens für „erwachsen gewordenen Backpacker“.



In Somabay fühlt man die Elemente im Einklang mit Land, Meer, Sonne, feinem Sand und sanfter Brise. Man taucht ab in die faszinierenden Gründe des Roten Meeres, einem der besten Tauchreviere der Welt oder fliegt beim Kite-Surfen energetisch über den Wellen. Reisebüros in Deutschland, Österreich und in der Schweiz halten Angebote mit Top-Preis-Leistung für die Luxusdestination bereit.

















