Somabay, im Mai 2017: Eines der schönsten Fleckchen Erde zum Zuhause machen – Somabay ist ein Paradies auf Erden, nur wenige Flugstunden von Europa entfernt und mit Sonnen-Garantie! Tolle neue Entwicklungen rund um das Zuhause in der Ferne ziehen Urlauber magisch an!



Ferien-Immobilien

In Somabay stehen traumhafte Ferienwohnungen und Villen zur Verfügung, die als ganz persönlicher Rückzugsort oder zur Weitervermietung eine Investition wert sind. Hier kann man in den eigenen vier Wänden die Exklusivität, Ruhe und Naturschönheit zusammen mit exklusiven Vorzügen genießen. Anwohner in Somabay können all die exklusiven Services nutzen, die ansonsten den Gästen der fünf exklusiven und preisgekrönten Hotels vorbehalten sind. Der bewachte Zutritt zur Anlage gibt dabei stets ein Gefühl von Sicherheit. Gepaart mit den Annehmlichkeiten eines luxuriösen Urlaubsresorts und als Investitionsanlage jeglicher Art, bedeutet Grundeigentum in Somabay zu besitzen puren Komfort.



ABUSOMA REEF

Mit endlosen Blicken auf den Horizont und das kristallklare Meer bieten die Riff-Villen mit Zwei- bis Fünf-Zimmer-Wohnung, weitläufigen Terrassen und als Highlight die privaten Buchten ein spektakuläres Zuhause am Roten Meer. Mit warmen Sonnenstrahlen auf der Haut lässt es sich hier wunderbar residieren.



WADI JEBAL

Moderner Architektur-Stil und drei Schlafzimmer mit Meerblick, die alle auf der gleichen Etage liegen – die Wadi Jebal Patio Villas übertreffen die kühnsten Ferienhaus-Träume.



SOMA BREEZE

Das derzeit hippste Bauprojekt in Somabay – die Soma Breeze Community am Ufer der Halbinsel mit verschiedenen Apartements, die alle eins gemeinsam haben – einen unglaublichen Meerblick!



BAY WEST

Inmitten der grenzenlosen Naturschönheit an der Westküste von Somabay laden die Bay Villen mit märchenhaftem Ausblick über die Bucht und die Berge des Roten Meeres zum Träumen ein.











www.somabay.com

www.facebook.com/somabay





