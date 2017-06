Soma Bay, im Mai 2017: Jede Menge Models, Mister und Missen und viele Promis aus Sport & Showbiz lieben Somabay am Roten Meer und lassen ihre makellosen Teints dort von der Sonne küssen. Sonne, Strand, Freizeitspaß und das süße Leben – in Somabay am Roten Meer urlauben Stars und Sternchen auf höchstem Niveau zum tollen Preis-Leistungsverhältnis. Weit abgelegen von touristischen Zentren, steht Somabay 45 Minuten vom Flughafen Hurghada entfernt für ein ruhiges, entspannendes Refugium voller Eleganz und Stil für Urlaubs- und Freizeitvergnügen zwischen roten Bergen und silberblau glitzerndem Meer. Hier entspannen die Berühmtheiten der deutschen und internationalen TV- und Filmszene, Showgrößen und Beauties im privaten Umfeld.



Somabay ist einer der spektakulärsten Schätze und luxuriösen Geheimtipps sowie ein paradiesischer Rückzugsort fernab vom touristischen Trubel, voller wunderbarer Natur und preisgekrönter Innovationen. Somabay steht als ganzheitliche Destination für internationale Luxus-Standards, ökologische wie soziale Verantwortung und lukullische Genüsse vom Feinsten.

Celebrities und ihre Hobbies – in Somabay wird für beides hervorragend gesorgt. Beim Wassersport – ob beim Kiten, Tauchen, Segeln, Surfen, im The Cascades Spa & Thalasso und auf dem malerischen und mehrfach prämierten Gary Player Championship Golfplatz. Tolle Somabay-Angebote finden Urlauber in ihrem Lieblings-Reisebüro. Auch internationale Model-Wettbewerbe, Sport-Wettkämpfe und Wassersport-Events werden in Somabay regelmäßig ausgetragen. Von deutschen Schaupielern bis Fitness-Gurus aus Hollywood gibt sich in Somabay alles die Klinke in die Hand, was Rang und Namen hat!



Ein Traum für die „normalen“ Gäste – Bei einem Urlaub in Somabay erlebt man Stars und Sternchen hautnah!



