Myriam von M. veranstaltet Charity-Party zugunsten krebskranker Menschen anlässlich ihres 40. Geburtstages - Höhepunkt des Abends ist die Punkband „Serum 114“



Myriam von M. wird 40 Jahre alt. Zu diesem Anlass wird es am Freitag, den 12.05.2017, im „PERCUMA by CKE“ in Eppstein-Bremthal laut: Gleich 4 Bands werden an diesem Abend für den guten Zweck anlässlich Myriam´s „40th Charity Birthday Bash“ die Bühne rocken!



Headliner und absoluter Höhepunkt des Abends wird die bekannte deutsche Punkband „Serum 114“ sein. Diese waren gleich „Feuer und Flamme“, als sie von dem geplanten Event hörten und waren sofort bereit dazu, ohne Gage aufzutreten. „Sowas „Gutes“ müsse einfach unterstützt werden...“ Ebenfalls auf der Bühne stehen werden „Zimmer 603“, Myriam von M.´s eigene Band, mit der sie ihre kürzlich veröffentlichte Debüt-Single „Ein Leben lang (Fck Cncr)“ performen wird.



Sämtliche Einnahmen der Veranstaltung fließen zugunsten krebskranker Menschen in Myriam von M.´s Organisation „FUCK CANCER“.



Eintrittskarten sind erhältlich über die Emailadresse: karten@myriam-von-m.de. Der Preis pro Ticket liegt bei 15,00 Euro plus MwSt. und Versand und beinhaltet zusätzlich einen Gutschein für ein Begrüßungsgetränk sowie Fingerfood.



Zur Person:



Myriam von M. wurde in Hofheim geboren. Mit 25 Jahren erkrankte sie an Vulvakrebs, drei Jahre später folgte Gebärmutterhalskrebs. Heute kämpft die Aktivistin seit 15 Jahren gegen den Krebs. Mit ihrer Kampagne Fuck Cancer leistet sie wichtige Aufklärungsarbeit und steht Krebserkrankten auf der ganzen Welt zur Seite. Letztes Jahr feierte ihre Filmdokumentation Gesichter einer Krankheit: Wir Helden gegen Krebs Premiere. Für ihr Engagement wurde Myriam von M. im April 2015 mit dem myAid Award ausgezeichnet.



Mit ihrer Autobiografie „Fuck Cancer – Denn meine Wut macht mich stark gegen den Krebs jüngst die Spiegel-Bestsellerliste im Sturm erobert, hat die Kämpferin nun die Musikcharts im Visier und veröffentlichte am 12. März 2017 gemeinsam mit ihrer Band Zimmer 603 ihre Debüt-Single „Ein Leben lang (Fck cncr)“.



Weitere Informationen:



www.myriam-von-m.de

www.fuck-cancer.de

www.facebook.com/zimmer603/

www.facebook.com/Myriam.von.M/

www.pr4you.de



Myriam von M. und ihre Band Zimmer 603 stehen gerne für persönliche Gespräche, Live- Auftritte, Studiobesuche, Shootings etc. zur Verfügung. Kontakt: presse@myriam-von-m.de



