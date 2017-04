Somabay, Golffrühling 2017: Es ist wieder Zeit für die hochrangigen World Golf Awards, bei denen jedes Jahr die besten Golfplätze und Golf-Destinationen inklusive Hotels ausgezeichnet werden. Dieses Jahr ist das Westin Soma Bay Golf Resort & Spa für die Awards in der Kategorie „Ägyptens bestes Golf-Hotel“ nominiert.

Unter diesem Link kann gewählt werden:

http://worldgolfawards.com/vote/the-westin-soma-bay-golf-resort-spa-2017



Im Herzen des Golfplatzes und am höchsten Punkt der Halbinsel thront das majestätische Westin Soma Bay Golf Resort & Spa über dem weltberühmten Cascades Championship Golf Course. Die im Kolonialstil erbaute Hotelanlage mit erstklassiger Ausstattung und Ausblick auf Meer und Greens ist nicht nur für passionierte Golfer ein echter Ferientraum.



Mit der Übernahme des erstklassigen Golf-Hotels mit Gary Player Championship Golfplatz und einem der besten Spas im Nahen Osten markierte Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc. den Eintritt seiner Westin-Kette nach Ägypten.



Das Westin Soma Bay beherbergt 210 geschmackvoll im Westin-Stil eingerichtete Zimmer und 39 Suiten, die alle mit hochmoderner Zimmer-Technologie, dem berühmten Westin Heavenly® Bed, der Heavenly® Shower und exklusiven White Tea Aloe bath Annehmlichkeiten ausgestattet sind. Das Hotel bietet zudem sieben Restaurant-Lokalitäten, darunter ein ganztägiges Restaurant, ein Café, eine Bar und eine Lounge. An das Resort angeschlossen ist eines der größten und besten Spa und Thalasso-Center im Nahen Osten – das Cascades Spa & Thalasso Soma Bay.



Der von Golf-Legende Gary Player designte Championship-Golfplatz bietet spektakuläre Abschläge mit Blick auf das Rote Meer, imposante Wüstenpanoramen hinter sattgrünen Fairways und Greens die umweltfreundlich bewässert und hervorragend gepflegt werden, spielerische Abwechslung und Herausforderungen mit Abschlägen für verschiedene Leistungsstufen.

In seiner Golf-Architektur legt Gary Player besonderen Wert auf Schönheit, Ruhe und Beschaulichkeit – der Golfplatz fügt sich so ganz natürlich in die gelassene Atmosphäre Soma Bays, das perfekte Voraussetzungen für einen Golf- und Entspannungsurlaub bietet. Der Cascades Golf & Country Club ist an das luxuriöse Westin-Hotel angeschlossen.

Der 18-Loch-, Par-72-Links-Platz bietet malerische Ausblicke auf sattgrüne Fairways, die sich eindrucksvoll von der rötlichen Wüste und dem türkis- bis tiefblauen Wasser des Meeres abheben. Neben dem Meisterschafts-Golfplatz befindet sich ein ebenfalls von Gary Player erdachter Neun-Loch-Kurzplatz. Wer nicht nur die Aussicht genießen, sondern sein Golfspiel verbessern oder den großen Sport der kleinen Bälle von Grund auf erlernen möchte, findet in Soma Bay die richtige Anleitung: Eine Golf-Akademie mit PGA-zertifizierten Golf-Professionals bietet Einzel- und Gruppenunterricht, Golf-Clinics mit Videoanalyse, eine Driving Range, den Par 3-Challenge Course für Einsteiger und 2 Pitch- und 2 Putting-Greens







