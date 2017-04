Somabay, im April 2017: Muttertag und Vatertag einmal anders – per kleiner Auszeit vom Alltags-Trubel am Strand des Roten Meeres. Da kommen die Somabay-Angebote genau richtig: Nur vier Flugstunden von Mitteleuropa entfernt, besticht das warme Urlaubsparadies südlich von Hurghada mit idealen Wetter- und Freizeitbedingungen. Ob eindrucksvolle Tauchgänge im Roten Meer, den Golfschläger auf einem mehrfach prämierten Championship Golf Course schwingen, oder ein Besuch im größten Thalasso und Spa Center Ägyptens – hier bleiben keine Wünsche offen. Eltern finden in Somabay alles, was ihr Herz schneller schlagen lässt. Zum diesjährigen Muttertag am 14. Mai 2017 und zum Vatertag am 25. Mai 2017 bietet das Urlaubsziel Erholung pur für anspruchsvolle Gäste.



Ob mit oder ohne Kinder, das mondäne Urlaubsparadies am Roten Meer sorgt sich um alle Wünsche seiner Gäste. So bietet die Halbinsel einzigartige Urlaubspakete anlässlich des Mutter- und Vatertags an – einfach im Reisebüro des Vertrauens vorbeischauen!



Tolle Angebote finden sich auch auf der Somabay Website unter: http://somabay.com/de/alloffers/.

Zum Beispiel im Sheraton Somabay – dem Ferientreffpunkt für Freunde und Familie. Das Sheraton Soma Bay ist ein einzigartiges, pharaonisch inspiriertes 5-Sterne Resort im Stil des Karnak-Tempels in Luxor und liegt direkt am 800 Meter langen, feinsandigen Strand. Die 326 großzügigen Gästezimmer und Suiten sind modern, hell und elegant eingerichtet und die perfekten Domizile zum Relaxen. Die Beach-Suiten sind umgeben von wunderschönen Wüstengärten und haben einen Privatpool.

Die Gastronomie des Sheraton Soma Bay Resort lässt keine Wünsche offen. Internationale Buffets zum Frühstück und Abendessen in legerem Setting findet man im Hauptrestaurant des Hotels, der L’Abydos Brasserie – Sitzgelegenheiten finden sich hier entweder innen oder auf der Pool-Terrasse. Wer elegant dinieren möchte, genießt im L’Emporio Ristorante hochwertige italienische Küche. Im Copper Crescent Grill am Strand stärkt man sich zum Lunch mit leckeren, frisch zubereiteten Köstlichkeiten, Grill-Spezialitäten oder mit Pizza aus dem Holzofen. Ein echtes Highlight für Säfte und Cocktails ist die direkt am Pool errichtete Swim-Up-Bar Al Farafra Oasis Pool Bar, die Beach-Hut am Strand oder die Solar Bar mit wunderschönen Panorama-Aussichten.

Darüber hinaus wird es im Sheraton Soma Bay Resort nicht langweilig: Ob riesiger Swimmingpool, Windsurfing Station, Spa, Fitness-Raum oder jegliche Einrichtungen für Schlägersportarten – hier erleben Gäste Freizeitspaß auf hohem Niveau. Kinder werden im Kids Club exzellent betreut.

Zum Mutter- und Vatertag bietet das Sheraton dei Unterbringung im Doppelzimmer mit Frühstück schon ab 94 € an.





