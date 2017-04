• Somabay auf der IMEX Frankfurt 2017/ 16.-18. Mai 2017

Somabay, April 2017: Somabay, zwischen roten Bergen und silberblau glitzerndem Meer, 45 Minuten vom Flughafen Hurghada entfernt gelegen, ist der perfekte Ort für eine Konferenz, ein internationales Meeting oder eine Incentive-Reise unter Kollegen bei warmer Brise und strahlendem Sonnenschein. Somabay steht als ganzheitliche, relaxte Ferien-Destination mit insgesamt 5 Hotels für internationale Luxus-Standards, ökologische wie soziale Verantwortung, und einen ruhigen, friedlichen Ort fernab des touristischen Trubels, an dem ein aktiver Tag abends seinen Ausklang bei edlen Drinks und kulinarischen Genüssen findet. Die Meetingkapazitäten in Somabay bedienen jegliche Größe von der kleinen Seminargruppe mit 5 Teilnehmern bis zum internationalen Großevent mit Hunderten von Besuchern.





5 Hotels, unzählige Restaurants und modernste Technik für Veranstaltungen aller Größen

Die Auswahl an Hotels und Restaurants bietet jeder Veranstaltung ein passendes Ambiente. Jedes Hotel hat seinen eigenen Stil. Mit romantischen Stränden und endlosen Freizeitangeboten für alle Altersklassen ist Somabay ein flexibler und facettenreicher Ort für ein unvergessliches Event.

Vor Ort organisiert ein professionelles Team Veranstaltungen aller Art und jeder Größe, vom simplen Konferenz-Saal mit Audio- und Video-Ausrüstung bis zum 5-Gänge-Menü höchster kulinarischer Kochkunst. Ob ein Meeting im Konferenz Center des Sheraton Soma Bay Resorts mit Kapazitäten von 335 m² für bis zu 515 Personen, oder in den state-of-the-art Räumlichkeiten des Kempinski mit tollen Möglichkeiten zum Entspannen nach getaner Arbeit oder für einen Empfang am Strand. Somabay bietet ultimativen Service, höchsten Standard und unglaublich vielseitige Möglichkeiten für ein unterhaltsames Event.



Das Kempinski legt noch einen drauf – bis zum 30. April 2017 gibt es für Meeting-Buchungen zwei ansonsten kostenfreie Extra-Leistungen gratis plus einen i-Pad mini!







Freizeitaktivitäten zum Ausgleich

In Somabay finden anspruchsvolle Incentive-Reisende neben dem preisgekrönten Cascades Golfplatz von Stardesigner Gary Player, von CNN unter die 10 besten in Afrika gewählt, ideale Bedingungen für jeden erdenklichen Wassersport mit spektakulären Tauchplätzen und laut dem Magazin „tauchen“ sogar mit einem der besten Hausriffe der Welt, direkt zugänglich von der ORCA Tauchbasis.



Die Bucht der Halbinsel mit Wasser wie geschliffener Marmor eignet sich bestens für den Kitesport. Hier werden häufig internationale Turniere wie die African Kite Championships ausgetragen.



Im Cascades Spa & Thalasso – einem der besten und größten Thalasso und Spa Center Ägyptens, das zu den Leading Spas of the World zählt – lassen sich Wellness-Fans von der Thalasso-Therapie über alle erdenklichen Massagen bis zu Slimming/ Detox-Programmen rundum verwöhnen. Berühmter Highlight des Spas ist der Aquatonic-Parcours.



Viele weitere sportliche Aktivitäten (Tennis, Fitness-Studio, Trendsportarten und vieles mehr) und natürlich ganzjähriges Sommerwetter sorgen für eine abwechslungsreiche Zeit nach den Meetings und für den perfekten Ausgleich.





Event-Organisatoren haben in Somabay derzeit die Wahl aus fünf exklusiven Unterkünften, die unterschiedlichen Vorlieben entsprechen: dem pharaonisch inspirierten Sheraton Somabay Resort, dem edel-orientalischen Kempinski Hotel Somabay, dem arabisch gestalteten Robinson Club, dem prunkvollen Westin Golf Resort & Spa – und der auf die Bedürfnisse von aktiven Wassersportlern zugeschnittenen Breakers Diving & Surfing Lodge, dem Hotel für den „erwachsen gewordenen Backpacker“ direkt neben der ORCA Tauchbasis. Insgesamt hat Somabay mit seinen derzeit fünf Hotels eine Kapazität von 2800 Betten plus einen belebten Yachthafen und zahlreiche edle Ferienimmobilien.



