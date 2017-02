Somabay, Januar/ Februar 2017: Somabay am Roten Meer in Ägypten ist beliebter Lifestyle-Hotspot für allerlei Sport- und Freizeitevents. Auch diesen Winter heisst es wieder der Kälte entliehen und in Somabay spektakuläre Veranstaltungen live miterleben – wie den ultimativen Spaß auf silberblauen Wellen: Bait & Weight!



Angelwettbewerb im großen Stil

Somabay veranstaltete vom 24.-27. Januar 2017 unter der Schirmherrschaft des ägyptischen Angel-Verbands (EGAF) und der NGO „Egyptian Food Bank“ und in Kooperation mit Red Sea Anglers seinen ersten Wettbewerb im Hochseefischen an der Somabay Marina. Der Termin des Wettbewerbs markierte den Beginn der Fischerei-Saison und damit den besten Zeitpunkt, sich einen Gelbflossenthunfisch ins Netz gehen zu lassen. Hotelsponsor war das Sheraton Soma Bay Resort.

Der Wettbewerb wurde an zwei Tagen auf 13 Yachten mit insgesamt 62 Teilnehmern ausgetragen, vom Kapitäns-Treff über Waage-Zeremoniell bis hin zum Gala-Abend mit Siegerehrung wurde dabei alles geboten, was einen echten Angel-Wettbewerb auf hoher See ausmacht.

Der Wettkampf hatte einiges an Superlativen an der Angel: So wurde der erste Schwertfisch innerhalb eines Privatwettbewerbs in Ägypten und der größte – sowie gleichzeitig der erste seit 50 Jahren – Kobia aller Privatwettbewerbe in Ägypten gefangen. Beim Galadinner im Westin Soma Bay Golf Resort & Spa strahlten die Gewinner bei der Preisverleihung mit Sheraton/ Westin Complex General Manager Boris Bornman um die Wette.

Die Angel-Champions von Somabay sind im Folgenden:

1 Preis: Team Doma

2 Preis: Team IL-Capo

3 Preis Team Red Sea Bull

Den größten Fang machte Mohamed Fahmy mit seinem 28,950 Kilo schweren Kobia. Die Trophäe für das erfolgreichste Tiefseefischen ging an Team El Daba und Team Mohra wurde wegen seines Team Spirits ausgezeichnet, während Mahmoud Negrashi die Ethical Angler Trophy mit nach Hause nahm.



In Somabay zählt neben der sportlichen Fairness vor allem der Community-Gedanke – und so konnten die Teilnehmer in altbewährter Charity-Tradition Ihre Fische an die Foodbank spenden.



Weitere Informationen:



www.somabay.com

www.facebook.com/somabay







