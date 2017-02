Somabay, Golfwinter 2017: Der von CNN Travel als einziger Platz in Ägypten unter die „10 besten Golfplätze in Afrika“ gewählte Cascades Championship Golf Course von Gary Player war auch diesen Februar wieder Austragungsort des Finales der Ägypten Golf Trophy. Das vom Ägyptischen Fremdenverkehrsamt initiierte und von dem renommierten Golfreisen-Veranstalter Golf Guide Tours organisierte Turnier ging diese Saison in die 9. Runde. Somabay – outstanding by nature – mit seinem anspruchsvollen Cascades Golfplatz ist seit 2009 einer der Gastgeber des Finalturniers. Die Qualifikationsrunden wurden wie immer im Sommer 2016 in verschiedenen Regionen Deutschlands, in Österreich und in der Schweiz gespielt.



Finale Grande in Somabay

Die Finalreise führte von Deutschland, Österreich und der Schweiz aus vom 16.-23. Februar 2017 auch dieses Mal wieder in das Westin Soma Bay Golf, Resort & Spa, das mitten im Cascades Golfplatz in Somabay thront. In dem komplett auf Well-being der Gäste ausgerichteten Hotel-Resort steht alles unter dem Motto Weltklasse-Golf, Entspannung und Kulinarik. Mit 84 Teilnehmern hatte die Reise maximale Kapazität erreicht. Die Stimmung auf der Gruppenreise war dabei so sonnig wie die das Wetter. Beim Finalturnier auf dem anspruchsvollen Platz spielten die in den Vorrunden Qualifizierten

Meisterschafts-Golf par excellence gespielt – der berühmt-berüchtigte Wind verlangte den Golfern dabei ihr ganzes Können ab. Wie jedes Jahr erwartete alle Teilnehmer in Somabay eine fantastische Luxus-Destination bei warmer Brise, tolle Freizeitmöglichkeiten vom führenden Spa im Nahen Osten über alle erdenklichen Sportarten zu Lande und zu Wasser, VIP-Betreuung, tolle Abendveranstaltungen, erstklassige kulinarische Spezialitäten und eine hochkarätige Abschluss-Gala mit Siegerehrung. Der Gouverneur des Roten Meeres, Seine Exzellenz Ahmed Abdullah, ließ es sich nicht nehmen, die freudestrahlenden Gewinner wie letztes Jahr persönlich zu beglückwünschen – ein Zeichen, wie wichtig die etablierte Turnierserie für den ägyptischen Tourismus ist.

Die Champions der 9. Ägypten Golf Trophy sind:

Brutto Damen: Elisabeth Weitzl (M-Aschheim) vor Petra Duscher (M-Kirchstockach)

Brutto Herren: Fritz Bischhoff (GolfRange A) vor dem Zweiten Christian Zipf (Spessart) und dem Dritten Wolfgang Linz (M-Brunnthal)

Klasse A Netto HCP Pro bis 14,9: Primo Salvatore Tidona (Kader Club) vor Christopher Leeb (St. Eurach Land) und Peter Graf (Olching)

Klasse B Netto HCP 15,0 bis 22,4: Reiner Böck (Zollmühle) vor Willibald Sorg (Schloßgut Lenzfried) und Anton Sieß (Münchener GC)

Klasse C Netto HCP 22,5 bis --: die Österreicher Edith Schlager (Erstplatzierte) und ihr Ehemann Herbert Schlager (Zweitplatzierter) aus Innsbruck-Igls vor Martina Lohmann (Plauen).

Alle Teilnehmer freuen sich bereits auf nächstes Jahr, wenn das Turnier 10-jähriges Jubiläum feiert.



Weitere Informationen:

www.somabay.com

www.thecascades.com

www.golfguidetours.com