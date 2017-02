Somabay, im Februar 2017: Während der Winter in nördlichen Gefilden immer länger wird, ist die Flucht ins Warme greifbar nah. Somabay, Ägyptens Paradies am Roten Meer, bietet Sonne für die Seele und vorzügliche Abwechslung vom grauen Alltag in der Heimat: feine Sandstrände, türkisblaues Meer sowie Sport- und Wellnessmöglichkeiten für jeden Geschmack und zu jeder Jahreszeit. Eine orientalische Oase auf einer wundervollen Halbinsel südlich von Hurghada.





Die idealen Wetterbedingungen am Roten Meer erfreuen das ganze Jahr und machen Somabay zu einem Eldorado für jeden erdenklichen Wassersport, beispielsweise beim Tauchen an einem der weltbesten Hausriffe. Das Sheraton Soma Bay Resort hat von Februar bis Ende April 2017 (exklusive Ostern vom 11.-18.04.2017) ein Top-Tauchgebot aufgelegt – 7 Nächte im Doppelzimmer/ Halbpension – inklusive 6 Hausriff-Tauchgänge beim renommierten ORCA Dive Club Somabay – gibt es schon ab 976 € pro Person (exklusive tägliche Tauchgebühr).





Alle Globetrotter, die einfach eine Erholungsphase und entspannte Auszeit mit Wellness- und Spa-Komfort wünschen, sind im Cascades Spa in Somabay richtig.







Urlauber haben in Somabay die Qual der Wahl aus fünf exklusiven und luxuriösen Unterkünften. Da kommt jeder auf seine Kosten: das pharaonisch inspirierte Sheraton Soma Bay Resort, das edel-orientalische Kempinski Hotel Soma Bay, der arabisch gestaltete Robinson Club, das prunkvolle Westin Golf Resort & Spa oder die auf die Bedürfnisse von aktiven Wassersportlern zugeschnittene Breakers Diving & Surfing Lodge.



Somabay bietet alles was das Herz begehrt und individuelle Möglichkeiten Energie aufzutanken: von einem faszinierenden Sonnenauf- und untergang am tiefblauen Meer, über Erholung durch Wellness- und Spa-Aufenthalte, zu gemütlichen Kinoabenden auf der Open-Air Dachterrasse, bis hin zu exklusiven Restaurants.







Wer seinen Urlaub im Ferienparadies actiongeladener gestalten möchte, kann seinen Golfschläger auf dem mehrfach prämierten Championship Golf Course schwingen, Clownfische während eines Korallenriff-Tauchgangs beobachten oder einfach die Meeresbrise beim Kiten genießen.



Die Wüstensonne lässt immer grüßen und das Beste ist, der Flughafen von Hurghada hat nur eine kurze Anbindung zur wundervollen Halbinsel Somabay.



www.somabay.com

www.facebook.com/somabay















