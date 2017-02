Somabay, Januar/ Februar 2017: Zum Valentinstag ist das beste Geschenk die Frühlingssonne von Somabay – Amors Liebespfeil ist schon längst auf der ägyptischen Halbinsel Somabay gelandet. Pünktlich zum Valentinstag können Romantikliebhaber den winterlichen Temperaturen in Europa entfliehen. Da kommt nur Somabay in Frage, denn der mystische Ort südlich von Hurghada besticht mit einigen der romantischsten Hotspots im ganzen Pharaonen-Land.



Umgeben von der wohltuenden Wüstensonne und einer erfrischenden Meeresbrise an der sagenhaften Küstenlandschaft, sorgt das Urlaubsparadies der Extraklasse für einen perfekten Kurztrip über den Valentinstag.



Mit ganzjährigem Sommerwetter bietet Somabay seinen Gästen auch im Februar perfekte Bedingungen für erholsame wie abwechslungsreiche Ferien mit kurzer Anbindung an den Flughafen von Hurghada. Zudem ist Somabay ein in sich geschlossenes, unabhängiges Ferienparadies, fernab des Trubels der Städte, ohne Verkehrslärm, voller Urlaubsatmosphäre und auf die Bedürfnisse anspruchsvoller Gäste zugeschnitten.



Valentine Romantic Delights im Kempinski Hotel

Im Kempinski Hotel wird es 2017 extra-romantisch: 7 Übernachtungen mit Frühstück, Romantik-Dinner und vielen schönen Extras wie eine 50-minütige Paar-Massage plus Thalasso Aqua Tonic Parcours versüßen die Zeit zu zweit. Ab 966 Euro, buchbar unter reservation.somabay@kempinski.com.



Ob romantische Strandspaziergänge an der Küste des Sheraton Soma Bay Resorts, Pärchen-Schnorcheln am Hausriff des The Breakers Diving & Surfing Lodge oder ein Candle-Light-Dinner im Kempinski Hotel Soma Bay, Urlauber bekommen auf Somabay alles und von allem das Beste.





Gäste des majestätischen Westin Soma Bay Golf Resort & Spa lassen sich von morgens bis abends durch den exzellenten Hotelservice verwöhnen. Der Valentinstag beginnt hier mit einem ausgiebigen Frühstück im Bett und kann später in der hauseigenen Spa-Wohlfühloase, dem Cascades Spa & Thalasso Soma Bay, weitergehen.





Junge Paare, die ihren Fokus auf actionreiche Sportangebote legen, können ihren Valentinstag auch mit einem exklusiven Wassersportprogramm verbringen. Es lassen sich ultimative Angebote in Zweisamkeit oder auch mit anderen Pärchen gemeinsam buchen. Die durch die Halbinsel abgeschirmte Bucht ist mit ihrem feinsandigen Strand, flachen Gewässern und beständigem Wind (4-8Bft) ein wahres Paradies für Surfer und Kitesurfer.



Einem romantischen Valentinstag in Somabay steht also nichts mehr im Wege. Hier geht es direkt zu den aktuellen Angeboten: http://somabay.com/de/alloffers/





Weitere Informationen unter:

www.somabay.com

www.facebook.com/somabay





