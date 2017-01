Somabay, im Winter 2016: Weihnachtszeit – Schlemmerzeit! Das Völlegefühl der Festtage währt unter der Sonne Somabays nicht lang – denn hier stehen alle Zeichen auf Wohlfühlkur und Entschlackung!

Wer nach Weihnachten seine Plätzchen-Pfunde schnell wieder loswerden möchte, packt die Koffer und fliegt nur wenige Stunden an das sonnenverwöhnte Rote Meer!

Viele kurzfristige Wohlfühl-Angebote, buchbar über Veranstalter in den deutschen, österreichischen und schweizerischen Reisebüros, versüßen die kalten Tage.



Somabay, zwischen roten Bergen und silberblau glitzerndem Meer, 45 Minuten entfernt vom Flughafen Hurghada gelegen, ist der perfekte Ort für einen Fitness-Kurztrip vom Feinsten bei warmer Brise und strahlendem Sonnenschein. Somabay steht als ganzheitliche, relaxte Ferien-Destination mit insgesamt 5 Hotels für internationale Luxus-Standards, ökologische wie soziale Verantwortung und einen ruhigen, friedlichen Ort fernab des touristischen Trubels, an dem ein Wellness-Tag abends seinen Ausklang bei kulinarischen Genüssen, abgestimmt auf das Wellness-Programm, findet.



In Somabay genießen Wellness-Fans Behandlungen auf höchstem internationalen Niveau - das Cascades Spa & Thalasso ist eines der größten Thalasso-Therapie-Zentren im Nahen Osten. Die Kombination der Heilkräfte des Meeres mit denen exotischer ägyptischer Kräuter und Gewürze resultiert in hocheffektiven Behandlungen. Das Cascades Spa & Thalasso Soma Bay bietet auf 7500 Quadratmetern als größte Attraktion einen 750 m² großen Aquatonic Pool mit 830 Kubikmetern Meerwasser in einer Parcours-Wasserlandschaft vom Feinsten, Fitness- und Ernährungsprogramme, eine breite Palette an Hydrotherapien sowie Algen-Packungen, Before- und After-Sun-Pflege und alle erdenklichen Massagen, Detox-Behandlungen und Schönheitspflege.



In Somabay finden anspruchsvolle Urlauber neben dem preisgekrönten Cascades Golfplatz von Stardesigner Gary Player, von CNN unter die 10 besten in Afrika gewählt, ideale Bedingungen für jeden erdenklichen Wassersport mit spektakulären Tauchplätzen und laut dem Magazin „tauchen“ sogar mit einem der besten Hausriffe der Welt, direkt zugänglich von der ORCA Tauchbasis über den längsten Steg in Ägypten.



Die Bucht der Halbinsel mit Wasser wie geschliffener Marmor eignet sich bestens für den Kitesport. Die flachen, feinsandigen Strände eignen sich ebenso hervorragend für Beachvolleyball-Turniere.



Viele weitere sportliche Aktivitäten (Tennis, Fitness-Studio, Trendsportarten und vieles mehr) und natürlich ganzjähriges Sommerwetter sorgen für eine abwechslungsreiche Zeit.



Urlauber haben in Somabay derzeit die Wahl aus fünf exklusiven Unterkünften, die unterschiedlichen Vorlieben entsprechen: dem pharaonisch inspirierten Sheraton Soma Bay Resort, dem edel-orientalischen Kempinski Hotel Soma Bay, dem arabisch gestalteten Robinson Club, dem neuen Westin Soma Bay Golf Resort & Spa und der auf die Bedürfnisse von aktiven Wassersportlern zugeschnittenen The Breakers Diving & Surfing Lodge, dem Hotel für den „erwachsen gewordenen Backpacker“ direkt neben der ORCA Tauchbasis. Insgesamt hat Somabay mit seinen derzeit fünf Hotels eine Kapazität von 2800 Betten plus einen belebten Yachthafen und zahlreiche edle Ferienimmobilien.



