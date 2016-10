Ankara, Frankfurt, 18. Oktober 2016: Vom 19.-23. Oktober 2016 gastiert das Ministerium für Kultur und Tourismus der Republik Türkei mit einem abwechslungsreichen Programm auf der 68. Frankfurter Buchmesse. Die zahlreichen erfolgreichen Buchmesse-Auftritte der letzten Jahre, angefangen bei der erstmaligen Frankfurter Teilnahme als Ehrengast im Jahr 2008, gefolgt von Budapest 2014 über Peking und Doha 2015 bis zu Sarajevo 2016, zeigen die wachsende Präsenz des Landes im internationalen Verlagswesen und in Kultur, Kunst und Literatur. Das Ministerium für Kultur und Tourismus hat in Koordination mit der Generaldirektion der Bibliotheken und des Verlagswesens und in Zusammenarbeit mit dem nationalen Organisationsauschuss für die Teilnahme an internationalen Buchmessen auch für die diesjährige Frankfurter Buchmesse einen vielseitigen Auftritt auf die Beine gestellt.



Zu Auftakt der Messe am Mittwoch, den 19. Oktober 2016, lädt die Türkei um 12:00 Uhr zum Eröffnungscocktail auf den Türkei-Stand ein (Turkish National Stand, Halle 5.0, C144). Auf einer Ausstellungsfläche von insgesamt 320 Quadratmetern präsentiert das Land der Vielfalt seine Neuheiten im Literaturbetrieb. Für den nationalen Stand sind 228 Quadratmeter vorgesehen, während 92 Quadratmeter für Verlage der Kinderliteratur reserviert sind.



Auf dem Türkei-Stand selbst werden neben den Werken des Ministeriums und Veröffentlichungen im Rahmen des TEDA-Projektes (Translation and Publication Grant Programme of Turkey) auch Publikationen diverser öffentlicher Institute und Einrichtungen ausgestellt – unter anderen der Behörde für Handschriften der Türkei, des Hohen Atatürk-Instituts für Kultur, Sprache und Geschichte, des Präsidiums für Religionsangelegenheiten, der Stiftung für Religionsangelegenheiten und des Yunus-Emre-Instituts.



Auch der 15. Juli wird bei einer Ausstellung auf dem Türkei-Stand thematisiert. Hierbei liegt der Schwerpunkt auf der Weiterentwicklung der Vielfalt im Verlagswesen und auf dem kontinuierlichen Fortschritt der kulturellen Produktion innerhalb der letzten 10 Jahre.



Eine zweite Ausstellung – „Der vergessene Triumph, Kûtulamâre“ – erläutert die Belagerung von Kut. Hier wird der größte Triumph der Türkei im Ersten Weltkrieg gegenüber den Briten nach der Schlacht von Çanakkale mittels Tagebüchern, Zeitungen, Postkarten, Fotos, Plakaten und Büchern, die im Osmanischen Reich und auf der ganzen Welt veröffentlicht wurden, dargestellt.



Neben dem Türkei-Stand befindet sich die Präsenz der Handelskammer Istanbul, Treffpunkt für Gespräche mit internationalen Verlegern. Hier stellen zwölf Verlage ihre Bücher aus.











Ferner erwartet die Messebesucher ein bunter Mix an Veranstaltungen sowie Foren mit federführenden türkischen Autoren und Akademikern:



Donnerstag, 20.10.2016:

An der Podiumsdiskussion „Demokrasi ve Kültür/ Demokratie und Kultur“ nehmen um 12:00 Uhr am Türkei-Stand (Halle 5.0 C144) die Schriftsteller Doğan Hızlan, İskender Pala und Adnan Özer teil.

Freitag, 21.10.2016:

Auf der internationalen Bühne (Halle 5.1 A128) treffen sich von 12:00 bis 13:00 Uhr bei „Kısık Sesler/ Leise Stimmen“ die Autoren Alev Alatlı, İlber Ortaylı, Ayşe Böhürler, Orhan Miroğlu und Ceren Kenar zum Reflektieren der Auswirkungen des 15. Juli auf die türkische Literatur.



Samstag, 22.10.2016:

Darauf haben viele gewartet – von 14:00 bis 15:00 Uhr findet die Launch-Veranstaltung des aktuellen Romans von Mehmet Mollaosmanoğlu, „The Pork Butcher“, am Türkei-Stand (Halle 5.0 C144) statt.



Auch für das kulinarische Wohl ist gesorgt. In der Halle 3.1 am Stand L99 kocht am Samstag von 10:00 bis 11:00 Uhr der berühmte türkische Starkoch Yunus Emre Akkor in der Gourmet Gallery Show Kitchen landestypische Spezialitäten auf.



Alle Messebesucher sind zu den Programmpunkten herzlich willkommen.





Pressekontakt:



Osman Şahin – Kulturattaché Frankfurt

+49 176 933 05 678



Serdar Çavuşdere - Generaldirektion für Bibliotheken und Publikationen

+49 151 24897723