Viele wissen es nicht: Die Fahrerlaubnisbehörde informiert häufig nicht darüber, dass man sich bei der Vorbereitung auf die MPU, den sogenannten Idiotentest, Unterstützung holen kann. 70 % aller Prüflinge fallen im ersten Versuch beim MPU-Test durch. Das liegt vor allem an der mangelnden Vorbereitung. In Frankfurt am Main bietet diesen Dienst die MPU-Beratungsstelle Dr.Grieser und Team an.



Ein ehemaliger MPU-Gutachter berät die Klienten sachkundig, da sie am besten wissen, worauf es bei einer MPU-Prüfung ankommt und welche Antworten die Absolventen geben sollten. Dr. Grieser war Verkehrspsychologischer Gutachter beim TÜV Hessen und leitete nach seiner Promotion drei Begutachtungsstellen in Frankfurt, Hanau und Koblenz. Davor arbeitete er beim TÜV Hessen in Darmstadt. Dr. Grieser absolvierte ein vierjähriges Psychologiestudium und eine Zusatzausbildung zum Verkehrspsychologischen Gutachter. Damit bietet er beste Voraussetzungen für eine kompetente Beratung.



Es handelt sich um eine individuelle Einzelberatung. Bei der ersten Sitzung hält der Klient einen Vortrag über sein Fehlverhalten, der Coach stellt dazu Nachfragen. Die Methode des Kreuzverhörs oder Frage-Antwort-Spiels wird auf diese Weise vermieden. Nachdem das Fehlverhalten analysiert wurde, werden passende Vermeidungsstrategien erarbeitet, damit der Klient in der Zukunft am Straßenverkehr teilnehmen kann, ohne sich und andere zu gefährden. Des Weiteren wird das Gespräch mit dem Gutachter trainiert, so dass der Klient den Test besteht und einen positiven Eindruck hinterlässt. Während des Beratungszeitraums müssen die Kunden nur zwei Mal vor Ort erscheinen: zu Beginn ein Termin in absehbarer Zeit (ganzer Tag zur Vorbereitung auf die MPU) und einen Tag vor der MPU-Prüfung. Die anderen Beratungstermine erfolgen auf Wunsch telefonisch. So können Kunden, die weiter entfernt wohnen, an diesem Coachingprogramm teilnehmen. Der Kundenkreis ist deutschlandweit vertreten: von Berlin über Hamburg bis München.



Die Bezahlung erfolgt über eine Flatrate ( bei Einzelunterricht), es fallen keine weiteren Kosten an.



Die MPU-Beratungsstelle können Sie telefonisch kostenlos unter folgender Rufnummer kontaktieren: 0800 880 8860. Sie erfahren den grundsätzlichen Ablauf der MPU, die entstehenden Kosten und erhalten Antworten auf Ihre dringendsten Fragen. Eventuelle Abstinenzzeiträume können Sie ebenfalls klären.