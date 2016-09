Das neue Gästehaus ist nicht nur für Besucher der Saarland Therme an den Wochenenden interessant.



Kein anderes Gästehaus in der Region ist näher an den Thermen.

Ein kleiner Spaziergang zu den Thermen, vorbei an Feldern und Wiesen und schon hat man die Therme erreicht. Besonders charmant und einzigartig ist das Ambiente des Hauses. Die stilvolle Villa ist eine tolle Ergänzung zu den Wellnessangeboten.



Das ganze Haus kostet am Wochenende nur 550 € inkl. UST und Endreinigung. Auf 180 m² können dieses Angebot bis 8 Personen nutzen.

Für Feier-, Brückentage sind andere, individuelle Angebote gültig.



Die Chance ist nicht nur für Besucher der Saarland Therme interessant, Jeder Kurzurlaub im Saarland ist interessant. Das preiswerte Angebot ermöglicht einen Einblick in die Region. Ein Blick hinter die Grenze wird sich lohnen.



Die Immobilie wird noch renoviert, daher können wir interessierten Gästen Zug um Zug Bilder zum Objekt zeigen. Natürlich können grössere Gruppen beide Häuser zusammen buchen.



Jetzt sollten Besucher der Saarland Therme die fairen Übernachtungsangebote zügig sichern.



info@bawette-peter.de