+Superstars Thomas Anders und Jenny Berggren fliegen für Mega-Show ans Rote Meer+

+Ferienparadies Somabay exklusiver Event-, Promi- und Konzerte-Hotspot+

+Ultimatives Revival der Pop-Ära in Somabay+



Somabay, im September 2016: Zwei Musik-Legenden in einem in Somabay! Am 07. Oktober 2016 ist das Ferienparadies am silberglitzernden Meer nahe Hurghada Airport im Popstar-Ausnahmezustand, wenn Jenny Berggren – “the voice of Ace of Base” und Thomas Anders – “the voice of Modern Talking” an den feinsandigen Stränden anlanden und die Bay zum Kochen bringen. Von “All that she wants” bis zu “You’re my heart, you’re my soul” – die Leadsänger der beiden weltberühmten Bands präsentieren am malerischen Hafen von Somabay ab 18 Uhr bis Mitternacht Hits der 80er und 90er.



Zwei Superstars an einem Abend

Somabay, der Hotspot für internationale Konzert-Gigs bietet seinen internationalen Gästen ein nie dagewesenes Show-Spektakel – zwei internationale Superstars an einem Abend bei warmer Brise in einer der schönsten Destinationen in Ägypten! Am Reunion-Wochenende werden mit den beiden Pop-Titanen Jenny Berggren und Thomas Anders die guten alten Zeiten, die nie aus der Mode kommen, musikalisch gefeiert! Der schwedische Exportschlager Jenny Berggren und das deutsche Musikheiligtum Thomas Anders befinden sich in guter Gesellschaft – in Somabay gastierten in den letzten Monaten Rockstars, Popstars und Show Acts von der Dire Straits Experience über Alexandra Stan, das Amadeus String Quartet und Free Stay bis zu den Disco Boys!

Beachparties, Konzerterlebnis und unvergessliche Momente

Urlauber und Fans erwartet ein aufregendes Konzert-Rahmenprogramm vom 06.-08. Oktober 2016 mit Lagerfeuer, Beach Parties, Barbecues und weiteren Auftritten von Live- Bands. Am Konzertabend wird es surreal schön, wenn die beiden Ausnahmekünstler direkt am atmosphärischen Meer Superhits zum Besten geben.

Untergebracht sind die Gäste in den fünf Hotels der Halbinsel: im Kempinski Hotel Soma Bay, Sheraton Soma Bay Resort, Westin Soma Bay Golf Resort & Spa, ROBINSON Club sowie in der The Breakers Diving & Surfing Lodge.



Auch Strand-Fun, Sommer-Feeling, Freizeit und Wellness kommen an diesem spektakulären Konzert-Wochenende nicht zu kurz. Urlauber tanken an den feinen Sandstränden von Somabay Energie für lange musikalische Nächte. Entspannung pur heisst es bei zahlreichen Wohlfühl-Anwendungen im Thalasso Spa oder bei der über einstündigen Wasser-Massage im 750 Quadratmeter großen Aquatonic Hydrotherapie-Parcours. Sportspaß zu Lande und zu Wasser erfahren Somabay-Gäste beim Tauchen am Hausriff, einem der schönsten weltweit, beim Kitesurfen oder auf dem berühmten Championship-Golfplatz von Gary Player.



Alle Hotels in Somabay sind zur Konzertwoche über Reisebüros oder über das Internet buchbar. Die Konzerttickets können extra dazugebucht werden. Weitere Infos: www.somabay.com



Konzert-Partner & Sponsoren



Über Somabay

Somabay ist ein erlesenes Ferienparadies, 45 Minuten vom Flughafen Hurghada entfernt, gelegen auf einer exklusiven, abgeschotteten Halbinsel. Ein echter Geheimtipp auf internationalem Luxus-Standard, eine ganzheitliche Destination mit fünf preisgekrönten Hotels ökologischer wie sozialer Verantwortung und zahlreichen Freizeitaktivitäten.



Somabay bietet ein hohes Niveau an Einrichtungen für alle Ferieninteressen: jeglichen Wassersport, spektakuläre Tauchplätze mit ORCA Tauchbasis, einen Yachthafen mit Shops, Restaurants und einer Promenade zum Flanieren, das Cascades Spa & Thalasso – eines der besten und größten Thalasso und Spa Center Ägyptens und im gesamten Nahen Osten, das zu den Leading Spas of the World zählt – und den malerischen und mehrfach prämierten Championship Golf Course aus der Feder des renommierten Golfplatzdesigners Gary Player. Die durch die Halbinsel abgeschirmte Bucht ist mit ihrem feinsandigen Strand, flachen Gewässern wie geschliffener Marmor und beständigem Wind einer der weltbesten Orte für Surfer und Kitesurfer.

Somabay avanciert immer mehr zum Promi-Hotspot – internationale Top-Bands geben an der Marina regelmäßig ihr Stelldichein.

Somabay erreicht man ab Deutschland, Österreich und der Schweiz in circa 4 Stunden per Direktflug nach Hurghada. Alle Hotels in Somabay sind über Reisebüros oder über das Internet buchbar.



