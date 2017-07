Lassen Sie sich das nicht entgehen! So günstig wird es nie wieder!



500 Euro Bordguthaben geschenkt (2 Personen)



Nur gültig bei Buchung bis 5.8.2017!



Reisetermin: 4.-15.September 2018



Fliegen Sie mit uns von Frankfurt nach Oslo, erleben Sie diese Stadt und

am nächsten Tag die Fahrt mit der Bergenbahn von Oslo nach Bergen im

Panoramazug.

Ein Stadtrundgang in Bergen schließt sich an, bevor wir auf der M/S Nordkapp an Bord gehen.



Genießen Sie mit uns die schönste Seereise der Welt von Bergen über Kirkenes nach Trondheim.



Hier rundet eine Stadtrundfahrt unsere Reise ab, bevor wir gemeinsam

zurück nach Frankfurt fliegen.



Nähere Einzelheiten auf unserer Homepage und unter Tel.: 06061-5085



Wir sind Hurtigruten-Spezialisten und ein preisgekröntes Reisebüro!



Unser Wintertermin: 3.-13.2.2018