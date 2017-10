Die Reise nach China ist mit der Beantragung der China Visa verbunden. Für China Visa müssen Sie unbedingt einen Visumsantrag stellen. In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie den Antrag stellen bzw. was Sie beim Ausfüllen des Antragsformulars beachten müssen.



Im Vergleich zu anderen Ländern bietet das chinesische Konsulat kein online Antragsformular an! Das heißt im Klartext: Das Antragsformular (Form V. 2013) für ein China Visum ist ausschließlich eine PDF Datei. Sie können diese PDF Datei entweder am Rechner ausfüllen oder in ausgedruckter Form per Handschrift lesbar ausfüllen. Wenn Sie irgendwo Informationen über einen online Antrag für China Visa gefunden oder gelesen haben, lassen Sie bitte die Finger davon.



Beim Ausfüllen des Antragsformulars sollten folgende Punkte beachtet werden.



1. Am Rechner ausfüllen oder ausgedruckt mit Blockschrift lesbar ausfüllen

2. Punkt: 1.9: Die Personalausweisnummer ist nicht mehr erforderlich anzugeben.

3. Punkt: 1.15: Wenn Sie sowohl selbständig als auch Geschäftsmann sind, können Sie beide ankreuzen.

4. Punkt: 1.17: Ihren aktuellen Arbeitgeber, dessen Adresse und Telefonnummer müssen Sie noch angeben.

5. Punkt: 1.20: Private Handynummer ist erforderlich, damit das chinesische Konsulat Sie jederzeit erreichen kann. Wenn Sie kein Handy habe, schreiben Sie einfach „kein Handy“ oder „No Mobile Phone“.

6. Punkt 1.23: Familienangehörigkeit. Wenn Sie verheiratet sind, müssen Sie die Namen der Ehefrau/ des Ehemannes angeben. Bei ledigen Antragstellern müssen die Namen der Eltern angegeben werden.

7. Punkt 2.3: Für ein Express Visum müssen Sie „ja“ ankreuzen.

8. Punkt 2.6: Das erste Ankunftsdatum in China und die Adresse in China müssen Sie komplett angeben.



Am Ende sollten Sie nicht vergessen, das Formular zu unterschreiben. Das Passfoto in Größe 3,5cm x 4,5cm kleben Sie oben rechts auf dem Formular ein. Alle vollständigen Unterlagen können Sie entweder persönlich beim China Visa Center einreichen oder an eine Visum Agentur per Post schicken.