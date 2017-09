Somabay, August/ September 2017: Ein Feinschmecker-Domizil voller Frische und Genuss – Gourmets und Gourmands, Foodies und Naschkatzen machen in Somabay Urlaub ganz nach ihrem Geschmack! Wer sich in den Ferien gerne kulinarisch auf höchstem Niveau verwöhnen lässt, ist auf der Halbinsel 40 Minuten von Hurghada entfernt richtig. Somabay bietet ein Eldorado internationaler Köstlichkeiten in toller Atmosphäre. Cocktails am Hafen und Hummer am Strand – Somabay ist eine Destination mit fünf preisgekrönten Hotels, ökologischer wie sozialer Verantwortung und zahlreichen Möglichkeiten an Freizeitaktivitäten sowie einer vielfältigen Küche.



Modernstes Pharaonen-Domizil mit kullischen Hochgenüssen – das Sheraton Soma Bay Resort

Das Sheraton ist weithin berühmt für seinen Top-Service und sein leckeres Buffet im Hauptrestaurant, an dem kein Extrawunsch offenbleibt und für seine gemütliche, unprätentiöse Atmosphäre im Strandrestaurant Copper Crescent mit leckeren Grill- und arabischen Spezialitäten und Pizza aus dem Holzofen.

Ein Geheimtipp ist die komplette Klaviatur der raffinierten italienischen Küche im L’Emporio Ristorante. Deftige Pasta, zarte Steaks und ein Antipasti-Buffet zum Schlemmen ohne Reue sorgen für Dolce Vita pur!

Auch die Swim-Up Bar ist ein ganz besonderes Feature – an einer weiten Poollandschaft werdne hier grandiose Cocktails gemixt. Extra-Tipp – die Sundowner-Atmosphäre!



Das Kempinski Hotel Soma Bay – vom Meeresfrüchte-Büffet bis zu Asian Fusion

Der perfekte idyllische Rückzugsort für Urlauber: eine malerische Szenerie gebündelt mit der Liebe zum Detail. Das Kempinski Hotel Soma Bay verzaubert die Sinne und das nicht nur durch seine atemberaubende Panorama-Aussicht. Allerlei extravagante Spezialitäten werden in den Restaurants und Bars angeboten. Ein paradiesisches Morgenland mit Blick auf das Rote Meer. Mit internationalen sowie traditionell ägyptischen Gerichten bietet „The View“ ein abwechslungsreiches Buffet. Bei sanfter Brise ist von Dattelsushi und Hummer bis über asiatische Köstlichkeiten im Restaurant „Bamboo Shoot“ für außergewöhnliche fernöstliche Gaumen-freuden bestens gesorgt. Das zeitlose Al Mar Restaurant bietet eine leckere Küche mit Fisch und Grillgerichten, leichten Salate und köstlichen Desserts.



Bei einem belebenden Cocktail kann jeder den Sonnenschein am Pool genießen. Die Sultan Lounge ist der ideale Ort, um den Tag mit einem Drink ausklingen zu lassen und zu beobachten, wie die goldenen Farben der Abenddämmerung über dem Roten Meer verschwinden.



Neu am Hafen von Somabay ist das mediterrane Restaurant „La Pergola“ mit Länderküche aus Spanien, Italien und Frankreich. Frische mediterrane Speisen und dazu korrespondierende Weine lassen hier das Feinschmeckerherz hochschlagen.



Gut gespeist ist halb gewonnen – das Westin Soma Bay Golf Resort & Spa vepflegt Golfer auf hohem Niveau

Umgeben vom weltbekannten Cascades Championship Golf Course befindet sich auf dem höchsten Punkt der Halbinsel das im Kolonial-Stil erbaute Luxus-Hotel Westin Soma Bay Golf Resort & Spa. Hier dreht sich alles um das Well-Being der Gäste, wozu auch „Eat Well“ gehört. Ob frische Säfte und Smoothies oder SuperFoodsRx™, im Westin kommt neben dem Genuss auch die Gesundheit nicht zu kurz.

Nichts geht im Westin zudem über eine traditionelle Shisha im orientalischen „Layali“ nach dem Abendessen. Während im fruchtigen Shisha-Rauch entspannt wird, lässt sich die Bar immer wieder neue Unterhaltungsmöglichkeiten einfallen.



Breakers Diving & Surfing Lodge: Gut, gesund und unprätentiös

Openair-Genuss vom Feinsten im Breakers: die große Terasse des Blue Dolphin Restaurants lädt zum Entspannen und Genießen ein. Durch die frische, gesunde und abwechslungsreiche Küche ist das Hotel perfekt geeignet für aktive Urlauber und Sportbegeisterte.



Die Gewürze kommen aus dem hauseigenen Kräutergarten und manchmal steht der Hotelchef selbst am Herd. Egal ob Roof Bar, Beach Bar oder Reef Bar – mit einem erfrischenden Drink in der Hand, ganz leger in einem der bequemen Sitzsäcke, sind die Bars tagsüber ideal zum Sonnenbaden und nachts traumhafte Orte, um den Sternenhimmel Ägyptens zu bestaunen.



