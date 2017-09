Frischekick für die Generation 55 Plus:

Anspuchsvolle Ferien in Somabay



Somabay, August/ September 2017: Alles und von allem das Beste – Somabay ist der bestgehütete Geheimtipp am Roten Meer mit einer Variation von hochwertigen Urlaubsangeboten. Urlauber im besten Alter haben oft anspruchsvolle Vorstellungen von ihren Auszeiten. Somabay, die traumhafte Halbinsel südlich von Hurghada, hat dies erkannt und umgesetzt. Das Urlaubsparadies am Roten Meer bietet mondäne Erholung der Extraklasse.



Urlauber haben in Somabay die Wahl aus fünf exklusiven Unterkünften, die unterschiedlichen Vorlieben entsprechen: dem pharaonisch inspirierten Sheraton Soma Bay Resort, dem edel-orientalischen Kempinski Hotel Soma Bay, dem arabisch gestalteten Robinson Club, dem prunkvollen Westin Soma Bay Golf Resort & Spa und die auf die Bedürfnisse von aktiven Wassersportlern angelegte The Breakers Diving & Surfing Lodge.



Fernab des Großstadttrubels findet die Zielgruppe ab 55 plus alles und von allem das Beste. Denn Somabay ist ein in sich geschlossenes, unabhängiges Ferienparadies ohne Verkehrslärm, voller Urlaubsatmosphäre und ist somit auf die Bedürfnisse anspruchsvoller Gäste zugeschnitten. Urlauber finden auf der Halbinsel ihre Wohlfühloase und können einen Wellnessurlaub verbringen oder ihren Golfschläger auf einer vielfach prämierten Golfanlage im Cascades Golfclub schwingen. Das aufstrebende Resort auf der Halbinsel bietet alles, was man für einen echten Wohlfühl-Urlaub auf hohem Niveau braucht.



Ob die Reise mit einem Partner und den Enkelkindern angetreten, oder nur alleine verbracht wird, unter der ägyptischen Wüstensonne bieten die Somabay Resorts für jede Zielgruppe eine exzellente Variation von Freizeitangeboten und Fine Dining.



Die anspruchsvolle Generation 55 + ist heute so fit und jugendlich wie nie zuvor und hat die Zeit, das Leben in vollen Zügen zu genießen… In Soma Bay finden Urlauber mit dem Sinn für das Besondere ein edles Domizil voller Eleganz, Ruhe und Stil. Schön warm, mit einer angenehmen Brise, bietet Soma Bay jede Menge Urlaubs- und Freizeitvergnügen auf höchstem Niveau.



Ob Yachting, Tennis oder Yoga oder ein gepflegter Sundowner neben den Beachfreuden – Somabay ist eine Destination, die wie ein Jungbrunnen wirkt – Relax und Detox zugleich!





Nähere Informationen unter: www.somabay.com und www.facebook.com/somabay



Pressekontakt

Katja Zimmer

Powerbroker Public Relations

PR Advisors to Somabay

Bettinastraße 30

60325 Frankfurt

Germany

Direct: +49.69.97461302

katja@powerbroker-pr.de

www.powerbroker-pr.de



Copyright alle Bilder (sofern nicht anders ausgewiesen): Somabay 2017

Bitte teilen Sie uns mit, wenn Sie unsere Newsletter nicht mehr erhalten möchten: somabay@powerbroker-pr.de

@ 2017 Abu Soma Development Company

Mailing Address: 4 Hassan Sabry Street, Zamalek, Cairo, Egypt.

T: +20 2 2735 7510 | F: +20 2 2735 1116